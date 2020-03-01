У Кременчуці госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус (додано)

Сегодня, 08:36 Просмотров: 5 274 Комментариев: 16

У Кременчуці госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус, про це стало відомо з власних джерел.





21-річного хлопця вчора ввечері госпіталізували до інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька». Кременчужанин кілька днів назад повернувся з круїзу та звернувся до лікарів через високу температуру.

Як повідомила Телеграфу головний епідеміолог Кременчука Лариса Коровіна, аналізи пацієнта відправили до Полтави, звідки вони доставляються у Київ. Як показав досвід Житомиру, підтвердження результатів можна очікувати протягом трьох днів.





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