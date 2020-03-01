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У Кременчуці госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус (додано)

Сегодня, 08:36 Просмотров: 5 274 Комментариев: 16

  

Подтверждение ожидается в течение трёх дней

У Кременчуці госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус, про це стало відомо з власних джерел.


21-річного хлопця вчора ввечері госпіталізували до інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька». Кременчужанин кілька днів назад повернувся з круїзу та звернувся до лікарів через високу температуру.  

 

Як повідомила Телеграфу головний епідеміолог Кременчука Лариса Коровіна, аналізи пацієнта відправили до Полтави, звідки вони доставляються у Київ. Як показав досвід Житомиру, підтвердження результатів можна очікувати протягом трьох днів.


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9
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 16

2 312
Dmitriys:
Сегодня, 08:55

Ну кто ещё против карантина? В Польше вообще полиция ездит и следит чтоб дети на улице не находились. 


+33
2 426
ИМХО:
Сегодня, 09:08

Цитата: Dmitriys

Ну кто ещё против карантина? В Польше вообще полиция ездит и следит чтоб дети на улице не находились. 

Поверь, хватает кренделей, которые задают вопросы подобного рода!


+9
222
Джо:
Сегодня, 09:44

Цитата: Dmitriys

Ну кто ещё против карантина? В Польше вообще полиция ездит и следит чтоб дети на улице не находились. 

дело чуть в другом. Если карантин то карантин, а не эти полумеры. А как же общественный транспорт, к примеру, которым пользуется 90% города


+28
176
Sanay:
Сегодня, 09:51

У меня вопрос другого плана - какого ..рена надо лазить по круизам, летать/ездить туда-сюда, когда в мире творится такая фигня с этим вирусом?

 

И второй вопрос к возвращающимся к примеру с Италии в Украину - ЗАЧЕМ? Уехали - дак сидите там пока все не уладится, зачем вы эту заразу привозите к своим родным в Украину? 


+37
3 068
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:53

аналізи пацієнта відправили до Полтави, звідки вони доставляються у Київ.

Стидоба, і досі в регіонах немає тест-систем. В Київ возять. В якій реальній жопі країна, немає реально ніхрєна.  І керівників немає ,які здатні приймати ефективні управлінські рішення і мислити адекватно.  На одне тільки здатні - розкрадати бюджет та зарплати собі по 50 тис ставити. 


+36
160
кренделёк:
Сегодня, 09:55

теперь интересно где этот парень гулял после круиза и с кем общался

 

если подтвердят конечно

 

уже написали ***

 

Відомо, що в університеті студент був 11 березня. Зараз епідеміологи встановлюватимуть, з ким контактував кременчужанин, у якого підозрюють коронавірус.

Людей будуть обстежувати. Невідомо, скільки це осіб.


+16
3 068
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:10

Цитата: кренделёк
Людей будуть обстежувати.

Чим і як обстежувати не сказали? На всю Україну поки що закупили тільки 1200 тест-систем, скільки там залишилося в наявності невідомо. Вчора Лисак, надувши щоки, розповідав, що на область він хоче купити 20 (двадцять) тест-систем. Коли ведуча запитала за ціну, то сказав що не знає. Як ти, держиморда чиновницька, зібрався їх закуповувати, що ціни не знаєш? Ніхрєна вони не роблять, крім того що язиками мелють. Не дай Бог т оякщо імунітет сильний - виживеш, в іншому випадку "спи спокойно, дорогой товарищ", нараду ми провели, тести ми збираємося закупити 


+18
64
Smart:
Сегодня, 10:17

може це і є така сучасна еволюція щоб відсіяти довбнів, яки кажуть що вакцинація це зло, а короновірус це маркетинговий хід? які вірять що достатньо зжерти часник та запити горілкою щоб прокачати імунітет до максимуму? може це не кара а навпаки благо для нашої країни переможного популізму?


+1
194
ww:
Сегодня, 10:21

В Днепре нет тестов, а вы про Кременчуг! 

По ночам привозят толпы больных . Всем делают тесты на обычный грипп. Он отрицательный, естественно. 

Ставят диагноз пневмония. Тестов на корону нет.

 Выдали врачам спецзащитные костюмы, очки и респираторы. На этом все. Днепр. Детская больница.


+10
1 093
s2e7r8g:
Сегодня, 10:30

Цитата: Sanay

...

И второй вопрос к возвращающимся к примеру с Италии в Украину - ЗАЧЕМ? Уехали - дак сидите там пока все не уладится, зачем вы эту заразу привозите к своим родным в Украину? 

Ну а если закончился срок визы (безвиза), на каком основании и за какие шиши там сидеть? По первому вопросу согласен с Вами.


+1
511
romix:
Сегодня, 10:39

Цитата: Sanay
И второй вопрос к возвращающимся к примеру с Италии в Украину - ЗАЧЕМ?

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського:

Україна, в яку повертаються.

program.ze2019.com


+2
176
Sanay:
Сегодня, 10:50

Цитата: s2e7r8g
.... закончился срок визы (безвиза)

 

Какой процент из всех вернувшихся подпадает под эту фразу?

 


+3
789
shoni1970:
Сегодня, 10:53

Планують закупити 300 тестів. Хлопці і дівчата: папір шукають коли тільки срати хочуть, а не після того як вже все сталося.


+3
4 121
почемучка:
Сегодня, 10:58

карантин придумали депутати, щоб не збиратись у ВР більше ніж 200 чол


-2
44
cenzor:
Сегодня, 11:02

Цитата: Sanay
  И второй вопрос к возвращающимся к примеру с Италии в Украину - ЗАЧЕМ? Уехали - дак сидите
ооо как , мнение меняется когда опасность близка, а Санжары будем вспоминать?


+1
1 093
s2e7r8g:
Сегодня, 11:08

Цитата: Sanay

Цитата: s2e7r8g
.... закончился срок визы (безвиза)

 

Какой процент из всех вернувшихся подпадает под эту фразу?

 

Думаю около 100, кто уехал на ПМЖ - не возвращаются.


0
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