Мерія Кременчука хоче відсудити гуртожиток «АвтоКрАЗу» на користь мешканців

Сегодня, 13:23 Просмотров: 656 Комментариев: 4

Депутати ухвалили рішення про надання згоди на прийняття гуртожитку до комунальної власності. «АвтоКрАЗ» гуртожиток не віддає, посилаючись на процедуру банкрутства. На сесію прийшли й мешканці гуртожитку









Фото: Артем Коваленко





На сесії кременчуцької міської ради 23 січня депутати одноголосно (30 голосами із присутніх) ухвалили рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття гуртожитку по вул. Вадима Пугачова, буд. 14-А з власності ПрАТ «АвтоКрАЗ» до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука».

Мер анонсував судовий наступ на «АвтоКрАЗ»

Підприємство не віддає гуртожиток, посилаючись на заборону відчуження майна внаслідок процедури банкрутства підприємства.





Як пояснив під час сесії мер Віталій Малецький, свого часу це був гуртожиток ПТУ №7, який навчальний заклад передав підприємству. Люди мешкають у гуртожитку по 10 років і більше, але не можуть реалізувати своє право на приватизацію. Зараз ПрАТ «АвтоКрАЗ» пропонує їм підписати нові угоди на оренду приміщень у гуртожитках. Мер зауважив, що, погодившись на умови нових договорів, люди ще 5 років не матимуть можливості приватизувати свої квартири (неодмінна умова для приватизації відповідно до чинного законодавства — людина має проживати у гуртожитку не менше 5 років). Мер порадив «не підписувати договори в такому варіанті» і добиватися того, щоб у проєкти нових угод був обов'язково внесений пункт про те, з якого року реально мешкає в гуртожитку кожна людина.



Віталій Малецький пояснив, що рішення міської ради про безоплатну передачу гуртожитку до комунальної власності (з яким не згодне керівництво «АвтоКрАЗу») стане першим кроком до судового позову, якийц підготує міська рада.





- Ми готуємося до судової справи. У нас є аналогічне рішення, яке було прийнято в Чернігові за зверненням Чернігівської міської влади до товариства з обмеженою відповідальністю щодо передачі гуртожитку до комунальної власності через суд. Чернігівська міська рада даний суд виграла, - поінформував мер.





Він сказав, що є певні застереження, бо КрАЗівський гуртожиток перебуває у заставі. Але пообіцяв усе ж ініціювати судовий позов від міськраді в інтересах мешканців. А також поінформував, що юридичний департамент готує звернення до банку, в якого у заставі перебуває гуртожиток, про виведення його з-під застави.

Чому «АвтоКрАЗ» не віддає гуртожиток

Депутат Оксана Піддубна зачитала лист від адміністрації підприємства, сказавши, що отримала його під час сесії. (ніхто з посадових осіб підприємства особисто не прибув на засідання, де розглядалося питання).



Лист містить прохання до депутатів дотримуватися «чіткої законодавчої процедури» щодо передачі до комунальної власності. Адміністрація посилається на ст. 14 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», яка передбачає такі підстави для передачі у комунальну власність: за згодою власника гуртожитку - за його рішенням; без згоди власника гуртожитку - за рішенням суду. У листі підкреслюється, що жодної з цих підстав наразі немає.



Крім того, адміністрація «АвтоКрАЗу» зазначає, що наразі відкрите провадження у справі про банкрутство підприємства. І тому заборонено відчужувати його майно.





- Я хочу повідомити мешканцям, щоб не склалася ситуація, коли міський голова обіцяє вам передати цей гуртожиток, а насправді буде або затягувати час або займатися брехнею. Чи є якісь юридичні підстави? Якщо є — давайте займатися. Якщо немає — давайте розберемося в ситуації, щоб не було політичного піару та брехні, - наголосила Піддубна.

Депутат-юрист Руслан Ульянов зазначив, що є механізми передачі до комунальної власності, у тому числі через суд.





- Рішення про прийняття до комунальної власності потрібне, щоб міська рада могла звернутися до суду з позовом про примусову передачу зазначеного гуртожитку до комунальної власності. Я думаю, що процедура банкрутства КрАЗу не повинна заважати цій процедурі, - висловився Ульянов.





Мешканці гуртожитку кажуть, що на них тисне адміністрація підприємства

На сесію прийшли у мешканці багатостраждального гуртожитку. Один із них сказав, що проживає в ньому 18 років. Люди вважають, що мають повне право на приватизацію. Натомість скаржаться, що адміністрація підприємства тисне на них, викликаючи по одному, і навіть погрожуючи відключити світло. У такий спосіб змушують підписувати нові договори про оренду, хоча свого часу люди заселялися не як орендарі, а по ордерах на житлову площу. І сподівалися в майбутньому стати власниками свого житла.





Мешканка гуртожитку Олена Чус, виступаючи під час сесії, розповіла про невиконані обіцянки підприємства.









- У 2002 році, коли я туди вселилася з трьома дітьми, простоявши 16 років на пільговій черзі, мені сказали: «Не хвилюйтесь, через 5 років ви будете власницею». Тим більше, мої батьки віддали КрАЗу 84 роки, я відпрацювала 39. І мені адміністрація каже, що там немає цеглинок, закладених моєю родиною? Та ні, я, як і тисячі людей, що отримали житло у Кременчуці, маю на це право. Люди добрі, якщо у вас є совість, співчуття — зжальтеся над нами, - емоційно звернулася пані Олена до депутатів, переконуючи ухвалити рішення.



Як уже сказано, рішення ухвалили одноголосно, у тому числі «за» голосувала й Оксана Піддубна.



До цього мешканці гуртожитку ПрАТ «АвтоКрАЗ» писали колективне звернення міському голові з проханням, щоб влада розглянула питання про передачу гуртожитку до комунальної власності. Редакція має копію цього листа.









У ньому мешканці нагадують, що їм відключали електроенергію через борги підприємства, невчасно подали тепло, а труби гарячої води «відрізані» взагалі. У будинку мешкає багато пільговиків, але скористатися пільгами на комуналку люди не можуть, бо гуртожиток належить підприємству.



