Порядок денний:

1. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної адміністрації щодо внесення змін до Схеми планування території Полтавської області.

2. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 21.12.2019 № 1741, від 21.12.2019 № 1743, від 21.12.2019 № 1744, від 21.12.2019 № 1745, від 21.12.2019 № 1752, від 21.12.2019 № 1753, від 26.12.2019 № 1781, від 10.01.2020 № 43, від 17.01.2020 № 84, від 17.01.2020 № 98, від 17.01.2020 № 99.

3. Про затвердження Програми підтримки розвитку територіального сервісного центру № 5342 регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області на 2018 – 2020 роки.

4. Про призначення та виплату стипендій Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік.

5. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22 грудня 2015 року «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2016-2020 роки».

6. Про виділення коштів на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти та здійснення капітальних ремонтів за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2020 року.

7. Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в галузі «Освіта» в місцевому бюджеті м. Кременчука на 2020 рік.

8. Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в місцевому бюджеті м. Кременчука на 2020 рік по галузі «Охорона здоров'я».

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2018-2020 роки».

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» на 2018-2020 роки».

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2018-2020 роки».

12. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Міської комплексної програми «Захисник України» на 2018-2020 роки».

13. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки в новій редакції».

14. Про затвердження Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення міста Кременчука на 2019-2023 роки в новій редакції.

15. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження «Програми розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2018-2022 роки» в новій редакції».

16. Про затвердження Програми погашення кредиторської заборгованості та виконання зобов’язань 2018 та 2019 років, які не були профінансовані по Департаменту житлово-комунального господарства на 2020 рік.

17. Про затвердження Програми покращення умов обслуговування отримувачів послуг Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості та сприяння працевлаштуванню соціально незахищених верств населення в місті Кременчуці на 2020 рік.

18. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Кременчука на 2020 рік».

19. Про виділення коштів за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2020 р.

20. Про надання згоди на безоплатне прийняття гуртожитку по вул. Вадима Пугачова, буд. 14-А з власності ПрАТ «АвтоКрАЗ» до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

21. Про затвердження Угоди про передачу коштів позики в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

22. Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в місцевому бюджеті м. Кременчука на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

23. Про затвердження Програми розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2016-2020 роки із змінами.

24. Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста Кременчука.

25. Про припинення права користування земельними ділянками.

26. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в м. Кременчуці.

27. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам в м. Кременчуці.

28. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Кременчуці.

29. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій в м. Кременчуці.

30. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам в м. Кременчуці.

31. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Кременчуці.

32. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам в м. Кременчуці.

33. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Кременчуці.

34. Про затвердження документації із землеустрою в м. Кременчуці.

35. Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок в м. Кременчуці.

36. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду в м. Кременчуці.

37. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок.

38. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів у м. Кременчуці.

39. Про зміну цільового призначення земельних ділянок в м. Кременчуці.

40. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення для продажу із земель комунальної власності в м. Кременчуці.

41. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Кременчуці.

42. Про проведення земельних торгів в м. Кременчуці.

2.43. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування в м. Кременчуці.

44. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення для продажу із земель комунальної власності в м. Кременчуці.