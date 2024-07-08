Воїни 24 ОМБр звертаються по допомогу у придбанні евакуаційного транспорту

У неділю, 7 липня, пресслужба 24 ОМБр імені Короля Данила презентувала фільм «Пекло» про евакуацію поранених з Часового Яру.
В ньому показали, в яких надскладних умовах відбувається евакуація поранених бійців з мікрорайону «Канал» в Часовому Ярі.
У фільмі показана підготовка до бойового виїзду, втрата бронемашини після обстрілів, евакуація пораненого на руках, кадри з екшн-камер та нічного дрона, а також інтерв’ю з евакуаційною групою.
Щоб продовжувати ефективно рятувати поранених, військовим вкрай необхідна евакуаційна техніка.
Фонд «Повернись живим» та Укрзалізниця збирають 48 000 000 гривень на кейсеваки — спеціально обладнані машини для евакуації поранених з передової.
«Прохідні й оснащені всім необхідним, ці автомобілі допоможуть бойовим медикам рятувати своїх побратимів та посестер на відрізку з лінії бойового зіткнення до стабпунктів і далі, в тому числі — до медичних потягів Укрзалізниці.
У межах проєкту кейсеваки також укомплектують засобами РЕБ і навчать медиків користуватися ними.
Під час евакуації з передової технічні рішення з радіоелектронної боротьби берегтимуть військових від ворожих дронів», — повідомляє пресслужба бригади й закликає долучатися до дуже важливого збору.
Посилання на банку
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