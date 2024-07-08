Воїни 24 ОМБр звертаються по допомогу у придбанні евакуаційного транспорту

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 95

Збір на кейсеваки та РЕБ для 24 бригади відкритий

У неділю, 7 липня, пресслужба 24 ОМБр імені Короля Данила презентувала фільм «Пекло» про евакуацію поранених з Часового Яру.

В ньому показали, в яких надскладних умовах відбувається евакуація поранених бійців з мікрорайону «Канал» в Часовому Ярі.

«Механіки-водії та медики 24 ОМБр імені короля Данила героїчно працювали на межі людських можливостей та ризикували життям, щоб витягнути своїх побратимів з пекла. Кожен такий виїзд міг стати дорогою в один кінець, але бійці робили та продовжують робити все можливе для порятунку життя поранених», — сказано в анонсі фільму.

У фільмі показана підготовка до бойового виїзду, втрата бронемашини після обстрілів, евакуація пораненого на руках, кадри з екшн-камер та нічного дрона, а також інтерв’ю з евакуаційною групою.

Щоб продовжувати ефективно рятувати поранених, військовим вкрай необхідна евакуаційна техніка.

Фонд «Повернись живим» та Укрзалізниця збирають 48 000 000 гривень на кейсеваки — спеціально обладнані машини для евакуації поранених з передової.

«Прохідні й оснащені всім необхідним, ці автомобілі допоможуть бойовим медикам рятувати своїх побратимів та посестер на відрізку з лінії бойового зіткнення до стабпунктів і далі, в тому числі — до медичних потягів Укрзалізниці. У межах проєкту кейсеваки також укомплектують засобами РЕБ і навчать медиків користуватися ними. Під час евакуації з передової технічні рішення з радіоелектронної боротьби берегтимуть військових від ворожих дронів», — повідомляє пресслужба бригади й закликає долучатися до дуже важливого збору.

Посилання на банку

Спецрахунок



