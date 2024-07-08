Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Воїни 24 ОМБр звертаються по допомогу у придбанні евакуаційного транспорту

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 95

Збір на кейсеваки та РЕБ для 24 бригади відкритий

У неділю, 7 липня, пресслужба 24 ОМБр імені Короля Данила презентувала фільм «Пекло» про евакуацію поранених з Часового Яру.

В ньому показали, в яких надскладних умовах відбувається евакуація поранених бійців з мікрорайону «Канал» в Часовому Ярі.

«Механіки-водії та медики 24 ОМБр імені короля Данила героїчно працювали на межі людських можливостей та ризикували життям, щоб витягнути своїх побратимів з пекла. Кожен такий виїзд міг стати дорогою в один кінець, але бійці робили та продовжують робити все можливе для порятунку життя поранених», — сказано в анонсі фільму.

У фільмі показана підготовка до бойового виїзду, втрата бронемашини після обстрілів, евакуація пораненого на руках, кадри з екшн-камер та нічного дрона, а також інтерв’ю з евакуаційною групою.

Щоб продовжувати ефективно рятувати поранених, військовим вкрай необхідна евакуаційна техніка.

Фонд «Повернись живим» та Укрзалізниця збирають 48 000 000 гривень на кейсеваки — спеціально обладнані машини для евакуації поранених з передової.

«Прохідні й оснащені всім необхідним, ці автомобілі допоможуть бойовим медикам рятувати своїх побратимів та посестер на відрізку з лінії бойового зіткнення до стабпунктів і далі, в тому числі — до медичних потягів Укрзалізниці.

У межах проєкту кейсеваки також укомплектують засобами РЕБ і навчать медиків користуватися ними.

Під час евакуації з передової технічні рішення з радіоелектронної боротьби берегтимуть військових від ворожих дронів», — повідомляє пресслужба бригади й закликає долучатися до дуже важливого збору.

Посилання на банку

Спецрахунок 


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: збір війна евакуаційний транспорт допомога військовим
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх