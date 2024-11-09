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Спорт, Полтавщина

Автобус з футболістами полтавської команди відправили до ТЦК для вручення повісток – ЗМІ

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 338 Коментарів: 1

Нині СК Полтава виступає у Першій лізі України з футболу

Автобус із футболістами СК Полтава зупинили представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталось під час поїздки на матч у межах 15-го туру проти Кудрівки 2 листопада. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі 8 листопада.

Спортсменів, за даними журналіста, відправили у ТЦК та СП, де їм виписали повістки. Лише після цього команду відпустили. Нині СК Полтава виступає у Першій лізі України з футболу. 

— Після цього вони зіграли з Кудрівкою. Ясна річ, що настрій був не той, програли, втратили лідерство в Першій лізі. Дениса Галенкова не було в заявці. Наскільки мені відомо, то його якраз затримали, і в ТЦК він вирішив свої справи, оскільки значився в системі як перебуває у розшуку, — сказав журналіст.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» роз’яснював, хто і де має право перевіряти військово-облікові документи під час проведення мобілізації.

Додамо, що за інформацією «Телеграфа» директор футбольної команди «Кремінь» Андрій Філь доєднався до лав Національної гвардії України й при цьому продовжує виконувати обов’язки директора та допомагати «Кременю». За словами Філя, команда ФК «Кремінь» не підпадає під мобілізацію, адже футболісти не досягли 25 років.

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Автор: Телеграф
Теги: футбол ТЦК та СП
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Коментарі: 1

94
kremin777:
Сьогодні, 11:23

давно пора, вони не кращі від других.


1 0

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