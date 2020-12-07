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Спорт, Украина, Мир

Федерація хокею України не допустила до виборів Олімпійського чемпіона

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

Клуби вимагають реорганізації ФХУ і загрожують зупинкою чемпіонату

Федерація хокею України не допустила до виборів Олімпійського чемпіона - клуби написали лист на адресу Міністра молоді та спорту України, в якому вимагають реорганізації ФХУ і загрожують зупинкою чемпіонату, повідомляє пресслужба УХЛ.


На сьогоднішній день в українському хокеї склалася безпрецедентна ситуація, коли Федерацією хокею України (ФХУ) створені умови, в яких основні суб'єкти хокею - професійні хокейні клуби та дитячо-юнацькі спортивні школи не мають будь-якого доступу до участі в діяльності федерації, і в яких немає місця розвитку хокею в Україні в цілому.


Переважна більшість національних федерацій, в тому числі Українська асоціація футболу і Федерація баскетболу України, перетворилися з громадських організацій в громадські спілки, щоб мати у складі своїх членів регіональні федерації, професійні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи та інші юридичні особи.


ФХУ таку реорганізацію не провела і залишилася в форматі громадської організації, членами якої є виключно фізичні особи, що часто не мають ніякого відношення до хокею.


На відміну від УАФ і ФБУ в ФХУ, створені відокремлені підрозділи в більшості областей України, як частина структури ФХУ, і керівники цих підрозділів не обираються, а призначаються Радою федерації ФХУ за поданням Президента ФХУ. І ці ж керівники (фактично призначені Президентом) ведуть облік членів ФХУ в своєму регіоні і в якості делегатів представляють цих членів на конгресі. При цьому з 21 делегата від областей, 7 областей немає навіть дитячо-юнацьких хокейних шкіл, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях.


З огляду на це, клуби-учасники чемпіонату України з хокею звернулися до Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. з проханням почати процеси реорганізації в українському хокеї, а саме:

  • прийняти на Генеральному конгресі ФХУ, який пройде 18 грудня 2020 р рішення про реорганізацію ФХУ з громадської організації в громадський союз, за ​​прикладом УАФ і ФБУ;
  • провести в областях конференції за участю професійних хокейних клубів та інших суб'єктів хокею - юридичних осіб, створити регіональні асоціації, які на демократичній основі оберуть своїх керівників;
  • прийняти регіональні асоціації до складу постійних членів ФХУ- громадського союзу;
  • призначити позачерговий конгрес за участю делегатів від новостворених регіональних асоціацій і провести вибори Президента оновленої ФХУ.

У разі ігнорування наших вимог із боку ФХУ, ми, що нижче підписалися, залишаємо за собою право з 01 січня 2021 року зупинити проведення чемпіонату України з хокею з шайбою - чемпіонату Української хокейної ліги і анулювати її результати, тому що професійний хокей не буде більш співпрацювати з закритою структурою, нездатною забезпечити демократичну процедуру виборів і справедливе представництво основних суб'єктів хокею України в конгресі ФХУ.


Підписанти:

  • Варламов С.В. - генеральний директор Української хокейної ліги
  • Єфименко К.О. - президент ХК «Білий Барс» (Біла Церква)
  • Житник О.Н. - генеральний директор ХК «Сокіл» (Київ), Олімпійський чемпіон
  • Заргарян К.А. - генеральний директор ХК «Краматорськ»
  • Колесніков Б.В. - президент ХК «Донбас» (Донецьк)
  • Мазур С.В. - президент ХК «Кременчук» (Кременчук)
  • Середенко В.В. - генеральний директор МХК «Динамо» (Харків)
  • Рибальченко Г.В. - генеральний директор ХК «Маріуполь»
  • Хапков А.В. - президент ХК «Крижані Вовки» (Київ).


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: УХЛ
Теги: хокей УХЛ ФХУ
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