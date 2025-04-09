Майже всіх придатних військових з ТЦК перевели до бойових частин та відправили на фронт

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Командування Сухопутних військ повідомило, що половину штату ТЦК та СП в країні складають військовослужбовці, які отримали поранення та контузії під час боїв на передовій

Особовий склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) суттєво оновився по всій країні з осені 2024 року. Про це повідомили «Главкому» в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, у підпорядкуванні якого перебувають ТЦК та СП. На інформаційний запит видання начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Ткаченко відповів, що майже 70% військовослужбовців з числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках були переведені до бойових частин.

Конкретну кількість військовослужбовців, котрі служать у ТЦК, у пресслужбі Сухопутних військ не назвали, відповівши на запит у відсотках від їх чисельності.

— Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову, — прокоментувало ці дані джерело видання в штабі Сухопутних військ.

Хоча, «Кременчуцький Телеграф» у листопаді минулого року писав, що в ТЦК та СП у всіх регіонах України загалом працює 36 тисяч осіб, з яких майже 7 тисяч — цивільні та близько 3 тисяч — жінки. Тоді речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що серед військовослужбовців ТЦК багато обмежено придатних до проходження військової служби.

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Багато українських ЗМІ наприкінці 2024 року, коли не вдалося мобілізувати необхідну кількість людей, щоб тримати фронт, писали, що Генштаб наказав переглянути штат тилових частин для того, щоб поповнити бойові підрозділи. Тоді військових з тилових частин, які не мали обмежень за станом здоров’я, було направлено в піхоту, а їх замінили учасники бойових дій з пораненнями, або чоловіки старше 50 років та з вадами здоров’я з числа нещодавно мобілізованих. Переводили на фронт не тільки військових з ТЦК, а навіть медиків та бійців з підрозділів ППО та авіації.

Відповідно, в штатах ТЦК їх замінили ті, хто брав участь у бойових діях та отримав поранення чи контузії. Таких людей у штатах ТЦК наразі в середньому по країні, 50%, йдеться у відповіді Командування Сухопутних військ ЗСУ на запит видання.

Крім того, близько 20% від загального складу ТЦК є цивільними співробітнинками, котрі не є військовозобов’язаними. Це переважно жінки. Вони працюють у допоміжних службах центрів (бухгалтери, юристи, кухарі тощо).

Щодо начальників ТЦК та СП, то від початку повномасштабного вторгнення усі вони без винятку були змінені. За інформацією Командування Сухопутних військ, з усіх новопризначених керівників 85% раніше проходили військову службу в бойових військових частинах та мають бойовий досвід.

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Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП був призначений підполковник Олександр Мазніцький. Він є учасником бойових дій — у Збройних Силах України служив з 1991 року по 2006 рік, а потім повернувся на військову службу на початку російсько-української війни — у 2015 році.

У жовтні 2023 року начальником Полтавського обласного ТЦК та СП був призначений полковник Олексій Трофіменко. Він пройшов шлях від командира артилерійського взводу до заступника командира окремої артилерійської бригади, є учасником АТО/ООС, а з початку широкомасштабної війни у складі свого підрозділу знищував російських окупантів на різних напрямках.

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Сьогодні ми повідомляли про спростування Полтавським обласним ТЦК та СП фейкової інформації щодо «закупівлі байдарок та більярдів» та пояснювали, як працюють російські спецслужби для поширення дезінформації, рашистських наративів та меседжів в українському інформаційному просторі.

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Зазначимо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) були створені на території всієї України у листопаді 2020 року на базі реформованої системи військових комісаріатів. У березні 2021 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який у квітні того ж року підписав президентом України й він набрав чинності.

Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.

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13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники та військовослужбовці, І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».

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Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

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Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

У лютому 2025 року Міністерство оборони України презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — протягом служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.

Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 тис. грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безплатне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту.

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