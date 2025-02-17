Усіх чоловіків, які зверталися до паспортних сервісів, автоматично внесуть до Реєстру військовозобов’язаних

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Це стосується громадян України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які зверталися до відокремленого підрозділу ДМС до 24 квітня 2024 року для оформлення паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Державна міграційна служба (ДМС) одноразово сформує перелік відомостей та передасть їх Міноборони для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» стосовно громадян України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які зверталися до відокремленого підрозділу ДМС до 24 квітня 2024 року для оформлення паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон та їх не отримали.

Так зміни внесені постановою Кабміну від 14 лютого 2025 року №163 до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну № 932 від 16.08.2024 року. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

ДМС передаватиме наступний перелік відомостей:

відцифрований образ обличчя;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

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На підставі цих відомостей, переданих Міноборони, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть брати зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Зазначається, що взяття на військовий облік вказаних громадян здійснюється ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим місцем їхнього проживання. Взяття на військовий облік зазначених осіб проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медогляду.

Цією постановою Кабмін також вніс зміни стосовно порядку внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до досягнення ними 25 років. Зокрема це стосується тих, хто перебуває за межами України. Таке внесення даних до реєстру «Оберіг» буде здійснюватися шляхом електронної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС, інших інформаційних систем, реєстрів та баз даних та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта». Такий порядок передбачений статтею 14 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Отже, дані про осіб віком від 17 до 24 років можуть братися з реєстрів МВС, Мінюсту, Державної податкової служби, Прикордонної служби, МОН, Пенсійного фонду та інших. Крім того, автоматично будуть «підтягуватися» дані про встановлення, зміну групи інвалідності (зокрема причину та строк, на який встановлено інвалідність).

Нагадаємо, наприкінці минулого року ми писали, що до реєстру «Оберіг» внесуть навіть тих чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК. Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше ми писали, що у реєстрі «Оберіг» не відображалася інформація про чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК. Відтепер особисті дані усіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які хоч колись подавали документи на оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, з’являться у реєстрі «Оберіг» автоматично.

Ми також повідомляли, що 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».