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Встановили максимальний розмір доходу для отримання комунальних пільг у 2025 році

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

Якщо прибутки перевищать встановлену суму, комунальні пільги не нарахують

В Україні встановили граничний прибуток для отримання пільг на житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

«Для деяких категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2025 році — 4 240 грн)», — йдеться в повідомленні.

Як наголошують у ПФУ, доходи пільговика та члена його сім’ї враховуватимуть за III та IV квартали 2024 року, згідно з даними Державної податкової служби України.

Податкові звіти за останній квартал 2024 року, згідно з встановленими правилами, пільговики мали подати до 10 лютого 2025 року. Як тільки Пенсійний фонд отримає ці дані, буде встановлено списки пільговиків.

Це все станеться автоматично — самим пільговикам нікуди звертатись не потрібно. Пенсійному фонду потрібно повідомити лише про зміни у складі сім’ї, зміну місця проживання чи зміну послуг, на які призначено пільги.

Призначені із січня пільги нарахують уже у березні.

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Деяким українцям у 2025 році призупинять пільги на комуналку: з якого часу та кого це стосується

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Автор: Мирослава Українська
Теги: пільги ПФУ
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