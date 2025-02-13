Встановили максимальний розмір доходу для отримання комунальних пільг у 2025 році

В Україні встановили граничний прибуток для отримання пільг на житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.
Як наголошують у ПФУ, доходи пільговика та члена його сім’ї враховуватимуть за III та IV квартали 2024 року, згідно з даними Державної податкової служби України.
Податкові звіти за останній квартал 2024 року, згідно з встановленими правилами, пільговики мали подати до 10 лютого 2025 року. Як тільки Пенсійний фонд отримає ці дані, буде встановлено списки пільговиків.
Це все станеться автоматично — самим пільговикам нікуди звертатись не потрібно. Пенсійному фонду потрібно повідомити лише про зміни у складі сім’ї, зміну місця проживання чи зміну послуг, на які призначено пільги.
Призначені із січня пільги нарахують уже у березні.
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