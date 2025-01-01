В останній день 2024 року Кабмін вніс деякі зміни у мобілізаційні правила: що змінюється

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Йдеться про автоматичну відстрочку через «Резерв+» та зміну персональних даних

Учора, 31 грудня, Уряд вніс кілька важливих змін у мобілізаційні правила. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Зокрема, мова йде про надання автоматичної відстрочки через застосунок «Резерв+» за запитом та її автоматичне скасування на підставі даних, отриманих шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Крім того, певні зміни стосуються і родичів військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. У них більше не будуть вимагати рішення суду про визнання людини зниклою. Для підтвердження цього статусу достатньо буде сповіщення, витягу з наказу по частині або витягу з Реєстру.

Надалі повідомляти про зміну персональних даних військовозобов'язаним чи військовослужбовцям не обов'язково виключно особисто - це можна буде зробити через застосунок «Резерв+».

Також із нового року підозрювані та обвинувачені військовозобов'язані, які не перебувають під вартою, зобов'язані з'явитися до територіального центру комплектування для мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно депутати Кременчуцької міської ради ініціювали звернення до президента України зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури.