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Графіки знеструмлень на сьогодні змінили

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 1 990

 Обсяг збільшили ще на 0,5 черги

27 грудня з 10.00 змінили графік знеструмлень на сьогодні. Про це о 9.55 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

Знеструмлюватимуть 1 чергу, замість 0,5, як планували раніше.

 

Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням.

Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:
1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга 
2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці учора, 25 грудня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго Укренерго графік відключень погодинні відключення
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