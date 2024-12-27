Графіки знеструмлень на сьогодні змінили

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Обсяг збільшили ще на 0,5 черги

27 грудня з 10.00 змінили графік знеструмлень на сьогодні. Про це о 9.55 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

Знеструмлюватимуть 1 чергу, замість 0,5, як планували раніше.

Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням.

Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:

1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці учора, 25 грудня.