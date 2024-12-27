Графіки знеструмлень на сьогодні змінили

27 грудня з 10.00 змінили графік знеструмлень на сьогодні. Про це о 9.55 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
Знеструмлюватимуть 1 чергу, замість 0,5, як планували раніше.
Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням.
Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:
1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці учора, 25 грудня.
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