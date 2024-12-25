Наслідки атаки РФ: у Світловодську вибухова хвиля пошкодила низку будівель — міський голова

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 1 193

У Світловодській громаді внаслідок сьогоднішньої атаки російського війська вибухова хвиля пошкодила низку будівель. Нині триває прийом заявок на фіксацію пошкоджених приміщень. Про це повідомив голова Світловодська Андрій Маліцький.

— Одними з перших на допомогу прийшли представники громадської організації «Десяте квітня». Вони передали громадам гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів: ОСБ-плит, плівки та цвяхів. Це дозволило швидко розпочати першочергові роботи з відновлення пошкоджень, — йдеться у повідомленні.

За словами Маліцького, спеціальні виїзні комісії працюють за відповідними адресами, щоб задокументувати масштаби руйнувань. Міський голова додав, що з січня постраждалі жителі отримають «одноразову багатофункціональну матеріальну допомогу».

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Вранці 25 грудня у Кременчуці і в Кременчуцькому районі лунали вибухи. Внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині графіки погодинних відключень світла, у Кременчуцькому районі є пошкодження енергетичної інфраструктури.