Наслідки атаки РФ: у Світловодську вибухова хвиля пошкодила низку будівель — міський голова

У Світловодській громаді внаслідок сьогоднішньої атаки російського війська вибухова хвиля пошкодила низку будівель. Нині триває прийом заявок на фіксацію пошкоджених приміщень. Про це повідомив голова Світловодська Андрій Маліцький.
За словами Маліцького, спеціальні виїзні комісії працюють за відповідними адресами, щоб задокументувати масштаби руйнувань. Міський голова додав, що з січня постраждалі жителі отримають «одноразову багатофункціональну матеріальну допомогу».
Нагадаємо, у ніч на 25 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Вранці 25 грудня у Кременчуці і в Кременчуцькому районі лунали вибухи. Внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині графіки погодинних відключень світла, у Кременчуцькому районі є пошкодження енергетичної інфраструктури.
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