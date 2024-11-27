До реєстру «Оберіг» вносять навіть тих чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК — Черногоренко

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 4

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що відповідно до експериментального проєкту чоловіків віком від 16 до 25 років ставлять на облік автоматично. Їм не потрібно звертатися до ТЦК та проходити медогляд ВЛК. Про це вона розповіла в інтерв’ю порталу DOU.

За її словами, в ході реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну № 932 від 16.08.2024 року, реєстр «Оберіг» стали наповнювати даними про чоловіків 16-60 років. Раніше реєстр не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік та не відвідував ТЦК. Наразі налагоджено обмін даними між реєстром «Оберіг», Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби.

На запитання видання, чому проєкт є «експериментальним», Катерина Черногоренко пояснила, що такий формат дає змогу врегульовувати процеси, недостатньо враховані законодавством.

Крім того, вона зазначила, що наразі приблизно третина розісланих повісток є повістками нового зразка з QR-кодом, які сформовані через «Оберіг». І далі їх ставатиме більше.

Катерина Черногоренко запевнила, що Нацполіція не матиме доступ до «Оберігу» та заявила, що в реєстрі «Оберіг» зібрана базова інформація про 98% чинних військовозобов’язаних.

Ухилитися не вдасться нікому: на військовий облік автоматично поставлять усіх чоловіків віком від 16 до 60 років

Нагадаємо, ми писали, що раніше у реєстрі «Оберіг» не відображалася інформація про чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК. Відтепер особисті дані усіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які хоч колись подавали документи на оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, з’являться у реєстрі «Оберіг» автоматично.

Ми також повідомляли, що до кінця 2024 року планується направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток через «Укрпошту». При цьому уряд змінив правила поштового зв’язку, зменшивши термін на те, щоб забрати повістку з пошти до 3-х днів. Після повернення повістки неврученою з проставленою про це відміткою пошти, ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу «заочним» порядком.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».