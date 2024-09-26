Україні, можливо, доведеться знизити призовний вік, якщо Росія оголосить мобілізацію — нардеп

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Україні, можливо, доведеться переглянути та ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народний депутат Роман Костенко в ефірі Radio NV.

За його словами, Росії для досягнення своїх цілей, зокрема для захоплення нових територій, потрібно більше особового складу, а поточні темпи мобілізації ледве покривають втрати російської армії в Україні.

— Але і ми набираємо людей стільки, щоб ледь-ледь їм протистояти. І якщо вони кардинально посилять набір, то нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик. І потрібно зараз нашій владі, насамперед нашому президенту, тому що він верховний головнокомандувач, для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, які будуть дуже непопулярними. І вони мають уже готуватись до відповіді Росії, якщо це станеться, — зазначив нардеп.

За його словами, у разі оголошення мобілізації в Росії, українському уряду доведеться оперативно реагувати. Одним із можливих кроків стане перегляд законодавства: зниження призовного віку, перегляд категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову, та вжити інші термінові заходи, щоб поповнити Сили оборони.

— І доведеться знову переприймати (законопроєкти — ред.), прибирати звідти все те, що ми там залишали, — доглядачів, знижувати призовний вік і всі ці речі, які є підставами, щоб не бути мобілізованим, якщо Росія надумує збільшити свій контингент, — заявив Роман Костенко.

Зазначимо, що 2 квітня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений минулого року, про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років

Роман Костенко також заявив, що Верховна Рада готує законопроєкт про демобілізацію, який має бути розроблений до середини осені. Однак строки демобілізації в ньому, скоріше за все, не будуть прописані. Основна увага буде приділена механізмам, залежним від рішень президента та інших указів, без конкретних термінів.

Така невизначеність пов’язана з нестабільною ситуацією на фронті та відсутністю чіткого прогнозу щодо темпів мобілізації.

Таким чином, в умовах можливого збільшення російського військового контингенту, Україна змушена адаптувати свою мобілізаційну політику, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни в умовах конфлікту.

Мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років зупинили, а призов чоловіків старше 50 — ускладнили

Минулого тижня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що відповідно до директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ № 116/2/1/21409, в Україні призупинена мобілізація військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які мають обмежену придатність до проходження військової служби. А призов чоловіків віком від 50 до 60 років може бути здійснена лише за спеціальним розпорядженням Генштабу.

Нагадаємо, на брифінгу у середу речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

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Раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.