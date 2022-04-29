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Україна, Світ, Благодійність

Ferrexpo придбала операційний стіл для Дніпропетровської обласної клінічної лікарні

Сьогодні, 06:34 Переглядів: 51

 

Його пневматична система дозволяє регулювати кожну дію та забезпечує точне позиціонування пацієнта

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова отримала операційний стіл від Компанії Ferrexpo. Він підходить для проведення стандартних операцій на грудній клітці та животі, а також для офтальмологічних, урологічних та інших операцій.

- Наша лікарня мала потребу в сучасному, компактному та функціональному операційному столі. Ми щиро вдячні Компанії Ferrexpo, яка відгукнулася на наше прохання й придбала для нас відповідний стіл. Його пневматична система дозволяє регулювати кожну дію та забезпечує точне позиціонування пацієнта. Більш того, операційний стіл дозволяє робити рентген знімки майже всіх частин тіла, - повідомили в медичному закладі.

 

За словами керівника програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрія Химича, у цей надскладний для всієї України час забезпечення потреб медиків - є однією з першочергових задач для створеного, з ініціативи Костянтина Жеваго,  Спеціального Гуманітарного Фонду Компанії Ferrexpo.

- Ми на зв’язку з лікарнями де приймають найбільшу кількість поранених та з лікарнями найбільш постраждалих регіонів України, вивчаємо їхні потреби та реагуємо на звернення, - додав Юрій Химич.

Як повідомлялося минулого тижня, Рада директорів компанії Ferrexpo вирішила збільшити затверджений бюджет Гуманітарного фонду Ferrexpo до 12,5 мільйонів доларів США. Рішення про збільшення фінансування було прийнято для того, аби керівництво Групи могло й надалі ефективно та своєчасно реагувати на гуманітарну кризу, що склалася в Україні внаслідок вторгнення Росії.

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Автор: Аліса Котова

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Теги: Ferrexpo
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