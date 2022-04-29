Ferrexpo придбала операційний стіл для Дніпропетровської обласної клінічної лікарні

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова отримала операційний стіл від Компанії Ferrexpo. Він підходить для проведення стандартних операцій на грудній клітці та животі, а також для офтальмологічних, урологічних та інших операцій.
За словами керівника програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрія Химича, у цей надскладний для всієї України час забезпечення потреб медиків - є однією з першочергових задач для створеного, з ініціативи Костянтина Жеваго, Спеціального Гуманітарного Фонду Компанії Ferrexpo.
Як повідомлялося минулого тижня, Рада директорів компанії Ferrexpo вирішила збільшити затверджений бюджет Гуманітарного фонду Ferrexpo до 12,5 мільйонів доларів США. Рішення про збільшення фінансування було прийнято для того, аби керівництво Групи могло й надалі ефективно та своєчасно реагувати на гуманітарну кризу, що склалася в Україні внаслідок вторгнення Росії.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер