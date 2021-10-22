18 пасажирів не змогли сісти в потяги в перший день дії нових карантинних обмежень

За першу половину доби 21 жовтня співробітники «Укрзалізниці» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність належних документів (сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест). Про таке перевізник повідомив на своєму Telegram-каналі.
Послугами залізниці не змогли скористатися пасажири потягів:
Двічі до поїздів викликали представників Національної поліції.
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