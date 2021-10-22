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Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

18 пасажирів не змогли сісти в потяги в перший день дії нових карантинних обмежень

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 407

 

Люди не мали при собі необхідних для подорожі документів

За першу половину доби 21 жовтня співробітники «Укрзалізниці» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність належних документів (сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест). Про таке перевізник повідомив на своєму Telegram-каналі.

Послугами залізниці не змогли скористатися пасажири потягів:

  • № 18 Ужгород — Харків — 5 пасажирів;
  • № 81 Ужгород — Харків — 1 пасажир;
  • № 252 Миколаїв — Харків — 3 пасажири;
  • № 150 Ворохта — Полтава — 2 пасажири;
  • № 45 Лисичанськ — Ужгород — 1 пасажир;
  • № 724 Київ — Харків — 6 пасажирів.

Двічі до поїздів викликали представників Національної поліції.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Укрзалізниця COVID-19
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