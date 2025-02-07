Заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Василенко змінює посаду: його призначили заступником міністра соцполітики

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 40

У Полтавській облвійськадміністрації знову відбулися кадрові зміни: заступника начальника ПОВА Володимира Василенка Кабмін призначив заступником міністра соціальної політики України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, свою діяльність у Полтавській облвійськадміністрації Володимир Василенко розпочав у листопаді 2023 року. За освітою він економіст, працював головним спеціалістом Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, займався моніторингом фінансових операцій головного офісу та контролю управління комплаєнсу у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму.

Кадрові зміни у Полтавській ОВА

28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Обов'язки керівника ОВА тимчасово виконує заступник Володимир Когут.

Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.

Наприкінці грудня стало відомо, що Філіп Пронін керуватиме Державною службою фінансового моніторингу України.

Також цього тижня Філіп Пронін увійшов до складу Ради національної безпеки та оборони України.