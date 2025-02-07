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Політика, Полтавщина

Заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Василенко змінює посаду: його призначили заступником міністра соцполітики

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 40

 

У Полтавській області Василенко працював із листопада 2023 року

У Полтавській облвійськадміністрації знову відбулися кадрові зміни: заступника начальника ПОВА Володимира Василенка Кабмін призначив заступником міністра соціальної політики України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, свою діяльність у Полтавській облвійськадміністрації Володимир Василенко розпочав у листопаді 2023 року. За освітою він економіст, працював головним спеціалістом Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, займався моніторингом фінансових операцій головного офісу та контролю управління комплаєнсу у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму.

Кадрові зміни у Полтавській ОВА

28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня відповідний Указ підписав Президент України Володимир ЗеленськийОбов'язки керівника ОВА тимчасово виконує заступник Володимир Когут. 

Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.

Наприкінці грудня стало відомо, що Філіп Пронін керуватиме Державною службою фінансового моніторингу України.

Також цього тижня Філіп Пронін увійшов до складу Ради національної безпеки та оборони України.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: кадрові зміни Полтавська ОВА
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