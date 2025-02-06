Владислава Рамазанова можуть призначити депутатом Полтавської облради замість Олега Дядика — Біленький

У разі, якщо партія «За майбутнє» відкличе депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика, якого підозрюють у замаху на вбивство підприємця, його місце може зайняти Владислав Рамазанов. Про це повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час розмови з журналістами 6 лютого.
Керівником обласної організації цієї політичної сили є народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов.
За даними руху Чесно, Владислав Рамазанов балотувався у Полтавську обласну раду в 2020 році від політичної партії «За майбутнє», але його не обрали. Станом на 2023 рік був керівником експертної групи з безпеки постачання природного газу Міністерства енергетики України, викладав у полтавському національному університеті, йдеться в декларації про доходи.
Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.
Як розгорталася подія
Слідчі СБУ повідомили депутату та його водію про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
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