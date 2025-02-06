Владислава Рамазанова можуть призначити депутатом Полтавської облради замість Олега Дядика — Біленький

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 506

Рішення про відкликання можуть прийняти на з'їзді партії «За майбутнє», якщо це відбудеться

У разі, якщо партія «За майбутнє» відкличе депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика, якого підозрюють у замаху на вбивство підприємця, його місце може зайняти Владислав Рамазанов. Про це повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час розмови з журналістами 6 лютого.

— Як буде далі, яка процедура — це може встановити з'їзд партії «За майбутнє», ми лише озвучимо цю інформацію. Поки немає рішення суду, ми вважаємо, що колега Дядик поки виконує свої обов’язки, його не відкликали, — сказав Біленький.

Керівником обласної організації цієї політичної сили є народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов.

Що відомо про Владислава Рамазанова

За даними руху Чесно, Владислав Рамазанов балотувався у Полтавську обласну раду в 2020 році від політичної партії «За майбутнє», але його не обрали. Станом на 2023 рік був керівником експертної групи з безпеки постачання природного газу Міністерства енергетики України, викладав у полтавському національному університеті, йдеться в декларації про доходи.

Замовлення убивства підприємця: депутату Полтавської облради Дядику вручили підозру

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.

Як розгорталася подія

Депутат залучив до злочину свого водія, пообіцявши йому 20 тис. доларів США за вбивство.

Жертву мали заманити на покинуту насосну станцію під приводом робочої зустрічі.

На місці підприємець мав бути задушений мотузкою, а злочин планували інсценувати як самогубство.

Після цього депутат збирався підробити документи та оформити корпоративні права підприємця на себе.

Слідчі СБУ повідомили депутату та його водію про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: