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Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Вчора, 22:00 Переглядів: 827

 

Що означає «локаційно втрачені» БпЛА у щоденних зведеннях Повітряних Сил ЗСУ та для чого росіяни використовують такі дрони

Крім ударних БпЛА типу Shahed останнього часу російські війська атакують Україну іншими дронами, які використовують для виснаження ППО та відволікання від реальних цілей — ударних БпЛА.

Ці безпілотники не мають бойової частини, а як корисне навантаження несуть надруковану на 3D-принтері кулю, так звану «лінзу Люнеберга», обгорнуту фольгою, яка на радарах імітує більшу ціль, подібну до Shahed-136.

Вони часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та падають, не завдавши шкоди. Коли у цих БПЛА закінчується пальне, вони також падають, де завгодно і не вибухають, а отже губиться їхній радіолокаційний супровід.

Про це заявив у коментарі «Українській правді» пояснив виконувач обов’язки начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Останнім часом кількість таких безпілотників може становити до половини всіх запущених БпЛА.

Так сьогодні, 21 жовтня, зі 116 запущених росіянами БпЛА 45 були локаційно втрачені.

Учора, 20 жовтня, Повітряні сили ЗСУ збили загалом 31 БпЛА, а 13 російських безпілотників було локаційно втрачено.

— Локаційно втрачені — термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили у ранкових повідомленнях. Він означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС — ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають із радарів, а це своєю чергою означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони, — пояснив полковник.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни дедалі частіше використовують дешеві БпЛА, зокрема  «Гербера», які виробляються ворогом у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе, або хибна ціль. Це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний за спрощеною культурою виробництва, тому він часто падає.

Водночас Повітряні сили нагадують, що будь-яка повітряна ціль — це лише точка на моніторах ППО. Точно з’ясувати, що саме летіло і яке було корисне навантаження на БпЛА, можна лише по його уламках на землі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили безпілотники БПЛА ППО ЗСУ
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