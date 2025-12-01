У Кременчуці школярі отримуватимуть щомісяця 1000 гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 252

У Кременчуцькій громаді таку стипендію запровадили вперше, розповіли під час нагородження

1 грудня у Кременчуці відзначили школярів-стипендіатів. Діти щомісяця отримуватимуть 1000 гривень від міської ради. Стипендію виплачуватимуть тим, хто отримав досягнення в освіті, в спорті або ж проявив активну громадянську позицію, займається волонтерством, бере участь в учнівському самоврядуванні або в місцевих, обласних, всеукраїнських чи міжнародних соціальних проєктах.

Про це розповіли під час нагородження школярів у приміщенні міської ради.

Гроші діти отримуватимуть на банківські карточки. Після їх активізації учні отримають одразу дві тисячі гривень — це виплати за 2 місяці.

У Кременчуцькій громаді таку стипендію запровадили вперше, розповіли під час нагородження.

Нагадаємо, виплата стипендій міської ради для дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, стартувала з вересня цьогоріч.