«Врятуйте Тошика!»: боротьба за кота переросла у скандал і заяви в поліцію

У редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Тетяна, яка розповіла історію про кота Тошика, який, за її словами, «вдруге опинився у пеклі».
Жінка розповіла, як на початку листопада врятувала п’ятьох котиків:
Чотири котики швидко знайшли свої родини. Для найстаршого Тошика Тетяна шукала тимчасову опіку, на яку відгукнулася зооволонтерка, власниця притулку «Кохані безхатченки» Тетяна Кирпич.
Жінки поспілкувалися, домовилися й Тошик переїхав в притулок.
Жінка розповідає, що зооволонтерка повідомила її про те, що котик на наступний день почав блювати та випорожнюватися кров’ю.
Це підтверджує і сама Тетяна Кирпич. В коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» вона повідомила, що Тошик був перевантажений ліками, він потребував особливого догляду та харчування.
Власниця «Коханих безхатченок» каже, що повідомила пані Тетяну про стан Тошика, й запитала, чи не було таких самих проблем в інших котів.
У свою чергу жінка, що врятувала кошеня, не вірить Тетяні Кирпич:
Ми звернулися в клініку, де Тошик проходив обстеження. Лікар повідомив, що тваринці провели УЗД обстеження, яке не виявило важких патологій, призначили лікування (крапельниць насправді не було).
Після цього жінка звернулася до районного відділку поліції.
пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко факт звернення підтвердила.
В свою чергу власниця притулку «Кохані безхатченки» стверджує, що від жінки, що привезла Тошика, чула багато погроз на свою адресу, грубість й образи:
Історія не закінчена.
Тошик наразі перебуває в притулку «Кохані безхатченки». Його лікує власниця притулку Т.Кирпич. Вона стверджує, що він йде на поправку.
Тетяна, яка намагається забрати кота назад, переконана, що коту це не на користь:
Поліція зі свого боку проводить перевірку щодо обох звернень.
