«Врятуйте Тошика!»: боротьба за кота переросла у скандал і заяви в поліцію

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 127

«Віддам після того, як вилікую», — зооволонтерка, власниця притулку «Кохані безхатченки»

У редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Тетяна, яка розповіла історію про кота Тошика, який, за її словами, «вдруге опинився у пеклі».

Жінка розповіла, як на початку листопада врятувала п’ятьох котиків:

«Їх утримувала жінка у голоді та жахливих умовах. Ми з сусідами врятували їх буквально з-під землі. Я з допомогою волонтерів виходила, нагодувала, повернула тваринок до життя».

Чотири котики швидко знайшли свої родини. Для найстаршого Тошика Тетяна шукала тимчасову опіку, на яку відгукнулася зооволонтерка, власниця притулку «Кохані безхатченки» Тетяна Кирпич.

Жінки поспілкувалися, домовилися й Тошик переїхав в притулок.

— Перед цим котика проглистували, кастрували й віддали здорову, спокійну тваринку. А далі почалося найгірше…

Жінка розповідає, що зооволонтерка повідомила її про те, що котик на наступний день почав блювати та випорожнюватися кров’ю.

Це підтверджує і сама Тетяна Кирпич. В коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» вона повідомила, що Тошик був перевантажений ліками, він потребував особливого догляду та харчування.

— Коли кота привезли в притулок, він не був здоровим, погано їв, мав гнилісний запах з рота, був дуже блідий. Коли наступного дня він вирвав кров’ю, ми одразу поїхали до ветлікаря, який призначив УЗД. Обстеження не виявило серйозних внутрішніх патологій. Була підозра на поверхневу виразку шлунку. Також виявили підвищену температуру та анемію. Призначили лікування.

Власниця «Коханих безхатченок» каже, що повідомила пані Тетяну про стан Тошика, й запитала, чи не було таких самих проблем в інших котів.

— З цього все почалося. Звинувачування, погрози, сотні телефонних дзвінків, вимоги віддати тварину назад. Але я відмовила! Я не можу повертати хвору тваринку! Вилікую й після цього поверну!

У свою чергу жінка, що врятувала кошеня, не вірить Тетяні Кирпич:

— Я попросила повернути котика, бо у мене він був у нормальному стані. Але вона категорично відмовилась, заявивши, що «не буде віддавати кота і лікуватиме його сама. Вона почала скидати фото якихось крапельниць, але їх ніхто не призначав!

Ми звернулися в клініку, де Тошик проходив обстеження. Лікар повідомив, що тваринці провели УЗД обстеження, яке не виявило важких патологій, призначили лікування (крапельниць насправді не було).

— На питання, що саме вона крапає, відповіді не було. Я вирішила приїхати за котиком особисто. Просила віддати тварину на лікування фахівцям в клініку до лікаря, який проводив огляд. У відповідь отримала грубість і категоричне «кота не віддам».

Після цього жінка звернулася до районного відділку поліції.

пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко факт звернення підтвердила.

— Проводиться перевірка. Правоохоронці поспілкувались з обома сторонами і встановлюють обставини події.

В свою чергу власниця притулку «Кохані безхатченки» стверджує, що від жінки, що привезла Тошика, чула багато погроз на свою адресу, грубість й образи:

— Я також повідомила про це поліцію. Й подала зі свого боку заяву про погане ставлення цієї жінки до тварини.

Історія не закінчена.

Тошик наразі перебуває в притулку «Кохані безхатченки». Його лікує власниця притулку Т.Кирпич. Вона стверджує, що він йде на поправку.

Тетяна, яка намагається забрати кота назад, переконана, що коту це не на користь:

— Не впевнена, що не йдеться про навмисне доведення до хвороби, щоб збирати гроші. Кіт, якого я рятувала зі справжнього пекла, потрапив у друге пекло — до людини, яка не має ані освіти лікаря, ані совісті, ані співчуття. І найгірше те, що зараз його просто не віддають. Котика тримають силоміць у притулку, самолікують і на кожен крок відповідають агресією.

Поліція зі свого боку проводить перевірку щодо обох звернень.