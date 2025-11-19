«Ніякої переплати там немає». Малецький прокоментував тендер на будівництво ветеранського простору за понад 100 млн гривень

Ціни у кошторисах на будівництво ветеранського простору у Кременчуці можуть коливатися. Це стосується тієї документації, яка вже пройшла експертизу. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 19 листопада.

Мова йде про будівництво нового простору для ветеранів на Першому Занасипі за понад 100 мільйонів гривень. Журналісти видання «МедіаДоказ» виявили у кошторисах можливі переплати на матеріалах щонайменше на 2 мільйони гривень. Замовником будівництва є виконавчий комітет.

— Щось стає дешевше, щось стає дорожче. Ми по тим кошторисам жодної копійки ще не платили і платити не будемо, поки не перевіримо все. Коли постачальники нададуть документи на перевірку, накладні, по якій ціни все це закуповували, будуть сформовані відомості, перевірить технагляд, перевірять спеціалісти і буде оплата по фактичним затратам. Тому ніякої переплати там немає, — сказав Малецький.

Як йдеться у матеріалі видання, проєкт пройшов експертизу в ТОВ «Нова-Експерт». У договорі зазначено, що ціна є твердою, але може уточнюватись у випадку змін у проєкті, форс-мажору або нових нормативних вимог. Договір також дозволяє уточнення ціни після завершення робіт, але лише в межах реальних витрат, пов’язаних із зростанням вартості вже використаних ресурсів.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, розповіла заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова.

У серпні Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді за понад 1 млн грн. Раніше загальна сума проєкту становила понад 106 мільйонів гривень, втім на сьогодні вона зросла до понад 132 мільйони. Кременчук планував виділити з міського бюджету 42,6 млн гривень, державний бюджет покриватиме понад 62 млн гривень. Втім у повідомленні про намір укласти договір вказано, що місцевий бюджет покриє понад 70 мільйонів гривень.

У жовтні виконком замовив будівництво простору. Підрядник має виконати від фундаментних робіт до благоустрою території.

Єдиним учасником у аукціоні на будівництво ветеранського простору у Кременчуці, що розташовуватиметься на розі вулиць Флотської та Велика набережна, стало приватне підприємство науково-виробниче «Укрекоспецпроект».