У Кременчуці просять не вмикати вуличне освітлення під час відключень електроенергії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 964

У Кременчуці створили петицію, у якій просять не вмикати вуличне освітлення під час аварійних та планових відключень електроенергії. Про це йдеться на сайті електронних звернень та петицій Кременчука.

Автор звернення Олександр Макієнко вважає, що відмова від освітлення на вулицях у період блекаутів допоможе зменшити навантаження на енергосистему міста, скоротити тривалість відключень і зменшити кількість одночасно знеструмлених черг

— Я вважаю що містяни до цього віднесуться з порозумінням, адже прикро сидіти без світла і дивитись у вікно, через яке видно як гарно горить світло на ліхтарях пустої вулиці, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за три роки у Кременчуці можуть оновити вуличне освітлення на 50 млн гривень.