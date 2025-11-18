У Кременчуці просять не вмикати вуличне освітлення під час відключень електроенергії

У Кременчуці створили петицію, у якій просять не вмикати вуличне освітлення під час аварійних та планових відключень електроенергії. Про це йдеться на сайті електронних звернень та петицій Кременчука.
Автор звернення Олександр Макієнко вважає, що відмова від освітлення на вулицях у період блекаутів допоможе зменшити навантаження на енергосистему міста, скоротити тривалість відключень і зменшити кількість одночасно знеструмлених черг
Нагадаємо, за три роки у Кременчуці можуть оновити вуличне освітлення на 50 млн гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.