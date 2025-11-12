У Кременчуці виконком вирішив надати Марії Іванченко службову квартиру ще до її призначення головою райради

Ордер на службову однокімнатну квартиру Марії Іванченко видали, коли вона ще працювала у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради

12 грудня 2024 року виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про надання службового жилого приміщення Марії Іванченко, яка нині очолює районну раду. На той час чиновниця обіймала посаду у виконавчому комітеті. Про це стало відомо з відповіді виконавчого комітету на запит «Кременчуцького Телеграфа».

Згідно з рішенням виконкому, Марії Іванченко надали службову однокімнатну квартиру у одному з житлових будинків на проспекті Свободи. Житлова площа — 17,08 кв. м.

Підставою для ухвалення рішення став протокол житлової комісії від 11 грудня 2024 року, яка розглядала питання надання службових квартир працівникам виконавчих органів міськради.

Додамо, що у лютому 2025 року у Кременчуці шляхом таємного голосування обрали нового голову районної ради. Нею стала Марія Іванченко. Підтримали її кандидатуру під час голосування 30 депутатів.

До головування у райраді посадовиця очолювала адміністративно-господарський відділ у Кременчуцькій міськраді. Жінка повідомила, що в органах місцевого самоврядування вона працює понад 10 років. Має досвід організаційної та керівної роботи.

Що відомо про нове житло голови райради від міськради Кременчука

У жовтня цьогоріч Марія Іванченко задекларувала квартиру, яку отримала від департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради. Власницею квартири вона стала 16 жовтня. Загальна площа оселі — 29.38 м². Ціна — 529 тисяч 644 гривні, орієнтовно 18 тисяч за один м2.