Працівникам КП «Інститут розвитку Кременчука» із жовтня підвищать зарплату на 25%

Із 1 жовтня у Кременчуці планують підвищити заробітні плати працівникам комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука» на 25%. Про це стало відомо під час постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету, яка відбулася учора, 1 жовтня.

На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади спрямують майже 170 тисяч гривень: із них 139 тисяч на виплату заробітної плати та 30,5 тисяч — нарахування на виплату.

Як повідомив очільник департаменту економіки Микола Здойма, нині на підприємстві за штатним розписом працює 8,5 штатних працівників. Середньомісячний фонд заробітної плати становить 180 тисяч гривень.

— Середня заробітна плата (була до цього — ред.) 21 тисяча гривень, після підвищення буде 26 тисяч гривень, — додав Микола Здойма.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Інституту розвитку Кременчука» передав на баланс виконавчого комітету два фургони.