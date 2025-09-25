Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
ГО "Захист держави"
Голос громадян — сила держави
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

У Кременчуці з’явиться сквер імені лікаря Феодосія Провізіона

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 482

Феодосій Харитонович нагороджений орденом «Знак пошани» (1986 рік), медалями «Ветеран праці» (1988 рік), «За звитяжну працю» (1970 рік)

Зелена зона біля будівлі дитячої лікарні у Кременчуці матиме статус северу і матиме назву на честь лікаря Феодосія Провізіона. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків 24 вересня.

Ініціаторами ідеї стала громадська організація «Кременчуцька міська організація роботодавців».

Хто такий Феодосій Провізіон

Народився Феодосій Харитонович Провізіон 24 січня 1928 року у селі Оболонь Оболонського району Полтавської області. У 1940 році разом з родиною переїхав до села Сидорівка Зав’яловського району Алтайського краю. У Сидорівці він працював у тракторній бригаді обліковцем-заправником. 

У 1948 році Провізіона призвали на військову службу в армію, мав фах фотообладнання літаків.

Навчався у Харківському державному медичному інституті на педіатричному факультеті. У 1964 році після закінчення інституту Провізіон отримав призначення до Кременчука. З 1 серпня 1964 року розпочав працювати дільничним лікарем-педіатром. Невдовзі, 16 жовтня 1965 року, Феодосій Провізіон обійняв посаду головного лікаря Кременчуцької міської дитячої лікарні, яка знаходилася на той час на вулиці 1905 року. 

«Усе життя присвятив медицині». У Кременчуці попрощалися з лікарем Феодосієм Провізіоном

31 грудня 1966 року дитяча лікарня «переселилася» у нове приміщення на вулиці Ігоря Сердюка у гуртожиток за наполяганням Феодосія Провізіона. Вже у 1971 році стартувало будівництво нової дитячої лікарні, які тривали до 1975 року. Це був третій в Україні подібний комплекс. 

У дитячій лікарні під керівництвом Феодосія Провізіона щорічно впроваджувалися до 15 нових досягнень медицини. Деяких методів лікування не було ще в жодному медичному закладі.

Феодосій Харитонович нагороджений орденом «Знак пошани» (1986 рік), медалями «Ветеран праці» (1988 рік), «За звитяжну працю» (1970 рік). З 1975 року мав вищу атестаційну категорію з організації охорони здоров’я. У 1995 році чоловіку надали звання «Заслужений лікар України», а 30 грудня 1997 року рішенням XXVII сесії Кременчуцької міськради — звання «Почесний громадянин Кременчука». 

Кременчуцьку міську дитячу лікарню він очолював до 2003 року.

Феодосія Провізіона 34 роки поспіль, з 1967 року, обирали депутатом Кременчуцької міської ради. Протягом цього періоду він очолював постійні депутатські комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я.

Більш детально про життя лікаря Провізіона читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграф» за цим посиланням.

Нагадаємо, на місці будівлі колишньої автошколи на вулиці Небесної Сотні міська рада планує зробити сквер. 

3
Автор: Телеграф
Теги: сквер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх