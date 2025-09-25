У Кременчуці з’явиться сквер імені лікаря Феодосія Провізіона

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 482

Зелена зона біля будівлі дитячої лікарні у Кременчуці матиме статус северу і матиме назву на честь лікаря Феодосія Провізіона. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків 24 вересня.

Ініціаторами ідеї стала громадська організація «Кременчуцька міська організація роботодавців».

Хто такий Феодосій Провізіон

Народився Феодосій Харитонович Провізіон 24 січня 1928 року у селі Оболонь Оболонського району Полтавської області. У 1940 році разом з родиною переїхав до села Сидорівка Зав’яловського району Алтайського краю. У Сидорівці він працював у тракторній бригаді обліковцем-заправником.

У 1948 році Провізіона призвали на військову службу в армію, мав фах фотообладнання літаків.

Навчався у Харківському державному медичному інституті на педіатричному факультеті. У 1964 році після закінчення інституту Провізіон отримав призначення до Кременчука. З 1 серпня 1964 року розпочав працювати дільничним лікарем-педіатром. Невдовзі, 16 жовтня 1965 року, Феодосій Провізіон обійняв посаду головного лікаря Кременчуцької міської дитячої лікарні, яка знаходилася на той час на вулиці 1905 року.

31 грудня 1966 року дитяча лікарня «переселилася» у нове приміщення на вулиці Ігоря Сердюка у гуртожиток за наполяганням Феодосія Провізіона. Вже у 1971 році стартувало будівництво нової дитячої лікарні, які тривали до 1975 року. Це був третій в Україні подібний комплекс.

У дитячій лікарні під керівництвом Феодосія Провізіона щорічно впроваджувалися до 15 нових досягнень медицини. Деяких методів лікування не було ще в жодному медичному закладі.

Феодосій Харитонович нагороджений орденом «Знак пошани» (1986 рік), медалями «Ветеран праці» (1988 рік), «За звитяжну працю» (1970 рік). З 1975 року мав вищу атестаційну категорію з організації охорони здоров’я. У 1995 році чоловіку надали звання «Заслужений лікар України», а 30 грудня 1997 року рішенням XXVII сесії Кременчуцької міськради — звання «Почесний громадянин Кременчука».

Кременчуцьку міську дитячу лікарню він очолював до 2003 року.

Феодосія Провізіона 34 роки поспіль, з 1967 року, обирали депутатом Кременчуцької міської ради. Протягом цього періоду він очолював постійні депутатські комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я.

