У Кременчуці зупинив роботу хлібзавод на Першому Занасипі: перебоїв з хлібом у місті не буде

Сьогодні, 12:02

У Кременчуці припинив роботу хлібзавод, що на Першому Занасипі. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 22 вересня.

Міський голова Віталій Малецький зауважив, що перебоїв з хлібом у місті не має бути і назвав ймовірну причину закриття підприємства:

— У нас є Кохнівський хлібзавод, є інші виробники. Я так розумію, що «Київхліб» має певну програму реструктуризації цього підприємства, — зазначив мер.

