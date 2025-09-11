Ремонт палацу культури у Кременчуці після атаки РФ: що про це кажуть у міськраді

У Кременчуці відновлюватимуть вікна пошкодженого внаслідок збройної атаки РФ 7 липня міського палацу культури. Це робитимуть, зокрема, з врахуванням дизайну будівлі. Про це сказав міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 11 вересня.
Нагадаємо, у Міському палаці культури від вибухової хвилі вибило 18 вікон.
Внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили.
Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджували в ОВА.
