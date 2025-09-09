Постраждало двоє військових: подробиці аварії під Кременчуком між Mercedes Sprinter та вантажівкою

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 575

Водій Sprinter отримав переломи ключиці та гомілки, його пасажир — перелом великогомілкової кістки зі зміщенням уламків

У аварії на автодорозі між селами Новоселівка та Білецьківка, що сталась 1 вересня, постраждало двоє військовослужбовців. Тоді зіткнулись Mercedes Sprinter та вантажівка. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 8 вересня.

За даними слідства, водій Mercedes Benz Sprinter, військовий, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Mercedes Benz Acor із напівпричепом. Водій Sprinter отримав переломи ключиці та гомілки, його пасажир, також військовий, — перелом великогомілкової кістки зі зміщенням уламків.

Автомобіль Sprinter вилучили як речовий доказ і помістили на майданчик тимчасового утримання транспорту в Кременчуці. 5 вересня слідчий суддя ухвалив накласти арешт на цю машину.

У кримінальному провадженні відкритому за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми) призначені експертизи. Нині триває слідство.

Нагадаємо, на місці ДТП працювали рятувальники, які за допомогою аварійно — рятувального обладнання деблокували водія мікроавтобуса. Його вдалося врятувати.