У Кременчуці пропонують запровадити новий тролейбусний маршрут через центр

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 104

У мережі з’явилася петиція про запуск автономного тролейбуса по вулиці Соборній

На сайті Кременчуцької міськради з’явилася нова петиція, у якій містяни просять запровадити тролейбусний маршрут із автономним ходом через центральну частину міста. Автор звернення — Ярослав Васильєв — зазначає, що нинішні маршрути не забезпечують зручного сполучення з центром, особливо в години пік.

Запропонована траса маршруту:

старт із вулиці Молодіжної;

рух по трасі чинного маршруту №5 до зупинки «Завод Кредмаш»;

перехід на автономний хід і рух по вул. Ігоря Сердюка до будівлі міськради (кінцева зупинка);

об’їзд площі Перемоги;

виїзд на вул. Соборну і рух до зупинки на проспекті Свободи (вул. Халаменюка);

далі — у зворотному напрямку тим же маршрутом.

На думку автора, такий маршрут поліпшить доступ до будівлі міськради, старого центру, поліклінік, музею та торгових центрів. Крім того, він може розвантажити маршрутки і забезпечити комфортне пересування для мешканців.

Станом на 14.30 петицію підписала одна людина, але збір триватиме ще 90 днів.

Нагадаємо, що петиція щодо зміни маршруту 17А+, створення нового тролейбусного маршруту 30А+ і посилення роботу 15Б+ набрала необхідну для розгляду кількість голосів.