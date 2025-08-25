У Кременчуці пропонують запровадити новий тролейбусний маршрут через центр

На сайті Кременчуцької міськради з’явилася нова петиція, у якій містяни просять запровадити тролейбусний маршрут із автономним ходом через центральну частину міста. Автор звернення — Ярослав Васильєв — зазначає, що нинішні маршрути не забезпечують зручного сполучення з центром, особливо в години пік.
Запропонована траса маршруту:
На думку автора, такий маршрут поліпшить доступ до будівлі міськради, старого центру, поліклінік, музею та торгових центрів. Крім того, він може розвантажити маршрутки і забезпечити комфортне пересування для мешканців.
Станом на 14.30 петицію підписала одна людина, але збір триватиме ще 90 днів.
Нагадаємо, що петиція щодо зміни маршруту 17А+, створення нового тролейбусного маршруту 30А+ і посилення роботу 15Б+ набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
