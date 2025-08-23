Наслідки негоди у Кременчуці: часткова зупинка тролейбусів, затоплені вулиці

Вранці 23 серпня Кременчук накрила сильна злива. Внаслідок негоди кілька тролейбусних маршрутів тимчасово зупинили, розповіли в Кременчуцькому тролейбусному управлінні.
Частково є зупинка тролейбусів за маршрутами № 1, 2, 5А, 26А+, 25 у зв’язку з накопиченням великої кількості дощової води в районі центрального ринку, перехрестя вул. Небесної Сотні та вул. Старшого лейтенанта Кагала. Тролейбуси будуть перенаправлятися по маршруту № 3Б, йдеться у повідомленні.
Кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» також повідомляють про затоплення перехрестя вулиць Тараса Шевченка і Троїцької.
Нагадаємо, ввечері 22 серпня буревій на Полтавщині знеструмив 26 населених пунктів і пошкодив десятки будинків. Раніше ми писали про те, чому Центральний ринок затоплює під час злив.
