Наслідки негоди у Кременчуці: часткова зупинка тролейбусів, затоплені вулиці

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 438

Вранці 23 серпня Кременчук накрила сильна злива. Внаслідок негоди кілька тролейбусних маршрутів тимчасово зупинили, розповіли в Кременчуцькому тролейбусному управлінні.

Частково є зупинка тролейбусів за маршрутами № 1, 2, 5А, 26А+, 25 у зв’язку з накопиченням великої кількості дощової води в районі центрального ринку, перехрестя вул. Небесної Сотні та вул. Старшого лейтенанта Кагала. Тролейбуси будуть перенаправлятися по маршруту № 3Б, йдеться у повідомленні.