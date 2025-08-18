У Кременчуці працюватиме протипухлинний центр на базі онкодиспансеру: що про це відомо

ГО "Захист держави"
Автомобіль для оборонців Куп’янського напрямку — історія однієї допомоги
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я, ТЪ у темі

У Кременчуці працюватиме протипухлинний центр на базі онкодиспансеру: що про це відомо

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 252

Протипухлинний центр працюватиме як самостійне комунальне некомерційне медичне підприємство, розповів головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов

У Кременчуцькій громаді планують створити комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький протипухлинний центр». Він працюватиме на базі онкодиспансеру, який передадуть з балансу області у власність громади. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті громади.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов розповів, що ці зміни не вплинуть на роботу медзакладу — він продовжуватиме функціювати як і раніше. 

— Ми були підпорядковані обласній раді. Зараз буде все те ж саме, тільки підпорядковані міській раді. Якщо ми раніше не отримували майже ніякої допомоги з області, то зараз ми розраховуємо, що місто буде нам допомагати, — розповів Севідов. 

За його словами, штатна чисельність також залишиться незмінною. Протипухлинний центр працюватиме як самостійне комунальне некомерційне медичне підприємство. 

Нагадаємо, торік стало відомо, що Полтавська обласна рада передасть онкодиспансер на баланс Кременчуцької громади. В обгрунтуванні необхідності прийняття такого рішення у Полтавській облраді називають сприяння ефективному використанню майна та створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Також передбачається, що перехід онкодиспансеру на баланс Кременчуцької громади забезпечить ефективність управління закладами охорони здоров’я та підвищить якість надання послуг з медичного обслуговування пацієнтам у Кременчуці.

Що передувало

У серпні 2023-го тодішній очільник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін, перебуваючи із робочим візитом у Кременчуці заявив, що «Міністерство охорони здоров’я не бачить у нас двох лікарень (обласних онкодиспансерів — ред.) на території області». На думку керівника області — або онкодиспансер треба переводити на рівень міської лікарні — або об'єднувати з Полтавою.

Пізніше, у грудні того року керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа запевнив, що закривати онкодиспансер у Кременчуці ніхто не буде. Його приєднають до обласної лікарні в Полтаві або ж до однієї із лікарень Кременчука.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зможе взяти заклад у комунальну власність лише у тому випадку, якщо там завершать ремонт. На той момент ремонт у приміщенні онкодиспансеру був завершений на 65%.

Уже на початку квітня 2024 року на нараді у Полтавській ОВА вирішували долю Кременчуцького онкодиспансеру. Очільник обласного департаменту здоров’я Віктор Лисак зазначив, що більш доцільним буде залишити диспансер у Кременчуці. Тоді ж під час наради міський голова Віталій Малецький заявив, що онкодиспансер залишатиметься на базі першої міської лікарні, проте юридично буде частиною ЛІЛ «Кременчуцька».

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: онкодиспансер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх