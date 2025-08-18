У Кременчуці працюватиме протипухлинний центр на базі онкодиспансеру: що про це відомо

У Кременчуцькій громаді планують створити комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький протипухлинний центр». Він працюватиме на базі онкодиспансеру, який передадуть з балансу області у власність громади. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті громади.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов розповів, що ці зміни не вплинуть на роботу медзакладу — він продовжуватиме функціювати як і раніше.

— Ми були підпорядковані обласній раді. Зараз буде все те ж саме, тільки підпорядковані міській раді. Якщо ми раніше не отримували майже ніякої допомоги з області, то зараз ми розраховуємо, що місто буде нам допомагати, — розповів Севідов.

За його словами, штатна чисельність також залишиться незмінною. Протипухлинний центр працюватиме як самостійне комунальне некомерційне медичне підприємство.

Нагадаємо, торік стало відомо, що Полтавська обласна рада передасть онкодиспансер на баланс Кременчуцької громади. В обгрунтуванні необхідності прийняття такого рішення у Полтавській облраді називають сприяння ефективному використанню майна та створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Також передбачається, що перехід онкодиспансеру на баланс Кременчуцької громади забезпечить ефективність управління закладами охорони здоров’я та підвищить якість надання послуг з медичного обслуговування пацієнтам у Кременчуці.

Що передувало

У серпні 2023-го тодішній очільник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін, перебуваючи із робочим візитом у Кременчуці заявив, що «Міністерство охорони здоров’я не бачить у нас двох лікарень (обласних онкодиспансерів — ред.) на території області». На думку керівника області — або онкодиспансер треба переводити на рівень міської лікарні — або об'єднувати з Полтавою.

Пізніше, у грудні того року керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа запевнив, що закривати онкодиспансер у Кременчуці ніхто не буде. Його приєднають до обласної лікарні в Полтаві або ж до однієї із лікарень Кременчука.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зможе взяти заклад у комунальну власність лише у тому випадку, якщо там завершать ремонт. На той момент ремонт у приміщенні онкодиспансеру був завершений на 65%.

Уже на початку квітня 2024 року на нараді у Полтавській ОВА вирішували долю Кременчуцького онкодиспансеру. Очільник обласного департаменту здоров’я Віктор Лисак зазначив, що більш доцільним буде залишити диспансер у Кременчуці. Тоді ж під час наради міський голова Віталій Малецький заявив, що онкодиспансер залишатиметься на базі першої міської лікарні, проте юридично буде частиною ЛІЛ «Кременчуцька».