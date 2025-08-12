Ще двоє ветеранів війни отримали сертифікати на житло в Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 282

На сьогоднішній день в Кременчуцькому районі сертифікати на житло отримали 76 захисників, захисниць та їхніх сімей

Сьогодні, 12 серпня, в Кременчуцькій районній військової адміністрації відбулося вручення сертифікатів на житло двом ветеранам російсько-української війни Сергію Ковальову та Олегу Кравченко. Сертифікати передбачають грошову компенсацію коштом державної субвенції.

Пан Сергій Ковальов отримував сертифікат на житло разом із дружиною. Кажуть, це допоможе придбати будинок у Кременчуці. Подружжя переїхало у наше місто з Бахмута. Наразі орендують квартиру, проте мріють жити у власному будинку.

— Нам подобається Кременчук. Він нагадує наш рідний Бахмут, такий же затишний й комфортний, — сказала дружина ветерана.

Її чоловік почав службу у 1987 році, вийшов на пенсію у 2008 році. Брав участь в АТО, звільнився за станом здоров’я.

З початку повномасштабного вторгнення Сергій Ковальов знов став до лав Збройних сил України. Спочатку пішов у 104-й батальйон територіальної оборони, пізніше служив у 157-й окремій механізованій бригаді. Саме там закінчив службу, отримавши наказ про звільнення за станом здоров’я.

Отримавши сертифікат, Сергій Ковальов подякував за важливу підтримку, яка дозволить вирішити житлове питання.

Ще один ветеран, Олег Кравченко, який за сімейних обставин не зміг бути присутнім на урочистому заході, отримає сертифікат найближчим часом.

Вручаючи сертифікати на житло, голова КРВА Олександр Аленін зазначив важливість державної програми, яка надає підтримку ветеранам війни:

— Це шана нашим героям, нашим захисникам, захисницям за те, що вони, не шкодуючи свого життя і здоров’я, боронять нашу державу і стоять на захисті нашого суверенітету. Ми щиро вдячні за вашу службу!

На сьогоднішній день в Кременчуцькому районі сертифікати на житло отримали 76 захисників, захисниць та їхніх сімей.