Ще двоє ветеранів війни отримали сертифікати на житло в Кременчуці

На сьогоднішній день в Кременчуцькому районі сертифікати на житло отримали 76 захисників, захисниць та їхніх сімей
Сьогодні, 12 серпня, в Кременчуцькій районній військової адміністрації відбулося вручення сертифікатів на житло двом ветеранам російсько-української війни Сергію Ковальову та Олегу Кравченко. Сертифікати передбачають грошову компенсацію коштом державної субвенції.
Пан Сергій Ковальов отримував сертифікат на житло разом із дружиною. Кажуть, це допоможе придбати будинок у Кременчуці. Подружжя переїхало у наше місто з Бахмута. Наразі орендують квартиру, проте мріють жити у власному будинку.
Її чоловік почав службу у 1987 році, вийшов на пенсію у 2008 році. Брав участь в АТО, звільнився за станом здоров’я.
З початку повномасштабного вторгнення Сергій Ковальов знов став до лав Збройних сил України. Спочатку пішов у 104-й батальйон територіальної оборони, пізніше служив у 157-й окремій механізованій бригаді. Саме там закінчив службу, отримавши наказ про звільнення за станом здоров’я.
Отримавши сертифікат, Сергій Ковальов подякував за важливу підтримку, яка дозволить вирішити житлове питання.
Ще один ветеран, Олег Кравченко, який за сімейних обставин не зміг бути присутнім на урочистому заході, отримає сертифікат найближчим часом.
Вручаючи сертифікати на житло, голова КРВА Олександр Аленін зазначив важливість державної програми, яка надає підтримку ветеранам війни:
На сьогоднішній день в Кременчуцькому районі сертифікати на житло отримали 76 захисників, захисниць та їхніх сімей.
На 2025 рік у держбюджеті закладено 3,9 мільярда гривень на програми по житлу. Цьогоріч загальна сума субвенції для Полтавщини склала майже 112 мільйонів гривень
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.