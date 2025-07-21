У Кременчуці планують звести 29 будинків для переселенців: що про це відомо

Вчора, 21:02 Переглядів: 206

Зведення будинків для вимушених переселенців планується у кварталі № 284

18 липня депутати Кременчуцької міської ради погодили надати дозвіл виконавчому комітету на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва житла тимчасового проживання. Загальна площа — 9,4 га. Про це стало відомо з проєкту рішення міськради, що є у розпорядженні редакції.

Зведення будинків для вимушених переселенців планується у кварталі № 284.

Джерело: Фейсбук-сторінка «Команда Іваняна»

Ймовірно, що мова йде про реалізацію проєкту «Посилення стійкості міст у сфері житла», участь у якій бере Кременчуцька громада у партнерстві з командою IWO e.V. та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ.

Як раніше розповідав депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, у місті очікується створення 29 будинків 9-12 поверхів, загальною площею 100-120 тис.м². Поряд облаштують сквер, спортивні майданчики, паркінг, магазини, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нині у Кременчуці офіційно зареєстровані понад 900 релокованих жителів із Бахмута.