Кременчук став новим домом для понад 900 жителів Бахмута: нині тут будують нове житло для переселенців

До Кременчука приїхав міський голова Бахмута Олексій Рева, аби вкотре зустрітися із релокованими громадянами
Нині у Кременчуці офіційно зареєстровані понад 900 релокованих жителів із Бахмута. Про це стало відомо під час засідання сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 18 липня, на якій був присутній і міський голова Бахмута Олексій Рева.
Разом із представниками Кременчуцької міськради Рева оглянув приміщення, де планується виділення житла для внутрішньо переміщених осіб.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький наголосив, що жителі Бахмута вже стали «новими кременчужанами»: вони працюють у медичних закладах, комунальних підприємствах та інших установах міста.
Міський голова Бахмута також додав, що навіть попри окупацію, громада міста продовжує підтримувати Збройні сили України: від початку повномасштабного вторгнення на потреби війська спрямували близько 800 мільйонів гривень.
Нагадаємо, рік тому Олексій Рева уже зустрічався із бахмутянами у Кременчуці.
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