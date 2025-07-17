Викрадення дитини: директора та працівників Кременчуцького перинатального центру притягнули до відповідальності

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 543

Перевірки проводили в рамках розслідування викрадення немовляти з медзакладу, що сталось торік у липні

Керівника та 5 працівників Кременчуцького перинатального центру притягнули до дисциплінарної відповідальності за результатами службових перевірок. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 17 липня.

Перевірки проводили в рамках розслідування викрадення немовляти з медзакладу, що сталось торік у липні.

Додамо, що 14 липня Полтавський апеляційний суд оголосив новий вирок у справі про викрадення дитини з перинатального центру Кременчука. Засудженому збільшили строк з 1 року до 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

Що відомо про цю справу

Торік 14 липня, приблизно о 16.08, з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру.

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

У березні цьогоріч Крюківській районний суд призначив покарання обвинуваченій людині у цій справі — 1 рік позбавлення волі.