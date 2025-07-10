Провалля на перехресті Шевченка та Троїцької: міська влада подала претензії до «Полтаватеплоенерго»

У Кременчуці знову обговорили ситуацію з неякісним асфальтом на перехресті вулиць Шевченка і Троїцької, де після ремонту тепломереж дорожнє покриття просіло і з’явилися ями.
Під час засідання виконкому 10 липня перший віцемер Володимир Пелипенко передав питання колезі — віцемеру з питань ЖКГ Івану Москалику.
За його словами, відомості про неналежний ремонт уже внесені до ЄРДР, поліція відкрила провадження.
— Будемо вимагати, щоб підрядник усунув дефекти за гарантією. Люди справедливо обурені: не минуло й року, а покриття вже просіло, — додав віцемер.
Нагадаємо, торік рух вулицею Шевченка перекрили наприкінці травня для ремонту теплових мереж, а завершували ремонтні роботи та асфальтували ділянку дороги аж у грудні. Розслідування розпочали наприкінці квітня, після звернення громадського активіста, який повідомив про просідання асфальту. У червні Автозаводський районний суд дозволив слідчим вилучити документи Полтавського обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», пов’язані з ремонтом дороги.
Слідчі перевіряють два договори, укладені торік на загальну суму майже 2 млн грн між комунальним підприємством та підрядником. З системи публічних закупівель Prozorro редакції відомо, що договори комунальне підприємство уклало з ТОВ «Облбуддор», ексдиректорку якої судили за службову недбалість, яка призвела до завищення вартості реконструкції вулиці Миру в Горішніх Плавнях.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/