Провалля на перехресті Шевченка та Троїцької: міська влада подала претензії до «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 321

У Кременчуці знову обговорили ситуацію з неякісним асфальтом на перехресті вулиць Шевченка і Троїцької, де після ремонту тепломереж дорожнє покриття просіло і з’явилися ями.

Під час засідання виконкому 10 липня перший віцемер Володимир Пелипенко передав питання колезі — віцемеру з питань ЖКГ Івану Москалику.

— Роботи виконувало обласне КП «Полтаватеплоенерго». Ми неодноразово зверталися до них через припис Шляхрембуду, але реакції не було. Тепер складена офіційна претензія, — зазначив Москалик.

За його словами, відомості про неналежний ремонт уже внесені до ЄРДР, поліція відкрила провадження.

— Будемо вимагати, щоб підрядник усунув дефекти за гарантією. Люди справедливо обурені: не минуло й року, а покриття вже просіло, — додав віцемер.

Нагадаємо, торік рух вулицею Шевченка перекрили наприкінці травня для ремонту теплових мереж, а завершували ремонтні роботи та асфальтували ділянку дороги аж у грудні. Розслідування розпочали наприкінці квітня, після звернення громадського активіста, який повідомив про просідання асфальту. У червні Автозаводський районний суд дозволив слідчим вилучити документи Полтавського обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», пов’язані з ремонтом дороги.

Слідчі перевіряють два договори, укладені торік на загальну суму майже 2 млн грн між комунальним підприємством та підрядником. З системи публічних закупівель Prozorro редакції відомо, що договори комунальне підприємство уклало з ТОВ «Облбуддор», ексдиректорку якої судили за службову недбалість, яка призвела до завищення вартості реконструкції вулиці Миру в Горішніх Плавнях.