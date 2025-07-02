У публічному просторі Полтавщини лишається ще 6 згадок про СРСР та імперію: дві з них — на Кременчуччині

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 465

Зокрема, у Горішніх Плавнях досі не прибрали стелу із написом «Комсомольськ», а у Семенівці лишається погруддя комсомольцю Івану Сухині

У публічному просторі Полтавщини й досі лишається щонайменше 6 згадок про Радянський союз та Російську імперію: їх рекомендують прибрати. Такий перелік пам’яток опублікували на платформі «Деколонізація.Україна».

Дві з них — у Кременчуцькому районі. Це стела на в'їзді у Горішні Плавні із написом «Комсомольськ», а також погруддя комсомольцю Івану Сухині у Семенівці.

Пам’ятник-бюст Івану Сухині, секретарю підпільного райкому комсомолу, що загинув у 1942 р., Семенівка,

Додамо також, що наприкінці 2023 року у Горішніх Плавнях таки демонтували одну стелу із написом «Комсомольськ» — замість неї встановили літери «Горішні Плавні».

Серед переліку пам’яток, які також варто демонтувати, називають:

монумент Келіну у Полтаві;

монумент слави у Полтаві;

пам’ятник Корзуну в Гадячі;

пам’ятник комунарам у Лубнах.

Зазначимо, що на монументі Келіну влада Полтави ухвалила рішенні змінити табличку і таким чином «переосмислити» пам’ятник.

Нагадаємо, днями у Кременчуці демонтували пам’ятник матросам Дніпровської флотилії.