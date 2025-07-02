Зокрема, у Горішніх Плавнях досі не прибрали стелу із написом «Комсомольськ», а у Семенівці лишається погруддя комсомольцю Івану Сухині
У публічному просторі Полтавщини й досі лишається щонайменше 6 згадок про Радянський союз та Російську імперію: їх рекомендують прибрати. Такий перелік пам’яток опублікували на платформі «Деколонізація.Україна».
Дві з них — у Кременчуцькому районі. Це стела на в'їзді у Горішні Плавні із написом «Комсомольськ», а також погруддя комсомольцю Івану Сухині у Семенівці.
Додамо також, що наприкінці 2023 року у Горішніх Плавнях таки демонтували одну стелу із написом «Комсомольськ» — замість неї встановили літери «Горішні Плавні».
Серед переліку пам’яток, які також варто демонтувати, називають:
Зазначимо, що на монументі Келіну влада Полтави ухвалила рішенні змінити табличку і таким чином «переосмислити» пам’ятник.
Нагадаємо, днями у Кременчуці демонтували пам’ятник матросам Дніпровської флотилії.
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