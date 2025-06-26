У Кременчуцькій громаді деякі школи не набрали перші класи

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На сьогодні вже сформовані накази про формування перших класів у закладах освіти Кременчука

31 травня у Кременчуцькій громаді заклади освіти завершили набирати перші класи. На сьогодні вже сформовані накази. Водночас три заклади освіти не змогли набрати достатню кількість дітей для формування класів. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 26 червня.

За словами т. в. о. директора департаменту освіти Кременчука Світлани Михайленко, перші класи не набрали Потоківська гімназія, Малокохнівська гімназія і гімназія № 29. В останньому закладі набрали лише 5 учнів.

Додамо, що на сьогодні гімназія № 29 працює на базі ліцею № 6 — сам заклад реорганізували у 2023 році. За цей час батьки учнів звернулися до суду, і вже у листопаді минулого року Другий апеляційний суд Харкова частково задовольнив скаргу щодо реорганізації.

— По Потоківській гімназії — треба «влити» і фінансовий ресурс і організаційний. Наших дітей забирає Дмитрівка. Треба думати над наповнення, можливо ремонтами, можливо додатковими стимулами для вчителів. Не буде мови скорочення школи, про закриття школи. Будемо підтримувати Малокохнівську гімназію, Потоківську гімназію, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, з навчального року 2024/25 наповнюваність класів початкової школи обмежили 24 учнями.