У Кременчуці визначилися із постачальникм тепла на наступний опалювальний сезон — Малецький

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 726 Коментарів: 2

Тариф для жителів лівобережної частини міста знизиться і буде на рівні довоєнного

У Кременчуці визначилися із постачальником тепла для жителів лівобережної частини Кременчука на наступний опалювальний сезон. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 26 червня.

— Новий надавач послуг рішенням виконкому визначений. Відповідно до мораторію, ініційованого президентом України, тариф для населення буде на рівні тарифу, який діяв до 24.02.2022 року, тобто він зменшиться. Тарифи для інших споживачів, бізнесу та релігії будуть визначені відповідно до наданих розрахунків новим надавачем послуг. Він має зробити собі тариф на генерацію, після цього надати нам розрахунки — і ми затвердимо їх йому, — зазначив Малецький.

За його словами, нині також тривають судові процеси, де юристи намагаються довести, що «Полтаватеплоенерго» завищувала тарифи для жителів Кременчука незаконно.

Хто став новим надавачем послуг теплопостачання у Кременчуці, у міській раді не називають.

Зауважимо, що із квітня компанія «Полтаватеплоенерго» перестала постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Це пов’язано з тим, що майно виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Полтавська обласна рада передала з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».