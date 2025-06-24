У Кременчуці пропонують підвищити єдиний податок для підприємців другої групи

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 463

У міськраді пояснюють, що це допоможе вирівняти податкове навантаження, збалансувати бюджет громади та спрямувати додаткові кошти на оборону, підтримку військових і соціальні програми

Кременчуцька міська рада планує переглянути ставки єдиного податку для підприємців другої групи на 2026 рік. Відповідний проєкт рішення депутати мають розглянути на найближчій сесії міської ради.

У пояснювальній записці до проєкту рішення вказали, що ставки хочуть встановити на рівні 20% від мінімальної заробітної плати для другої групи платників єдиного податку всіх видів діяльності. У міськраді пояснюють, що це допоможе вирівняти податкове навантаження, збалансувати бюджет громади та спрямувати додаткові кошти на оборону, підтримку військових і соціальні програми.

У 2026 році мінімальна зарплата прогнозується на рівні 8370 грн — тобто щомісячний платіж для підприємця другої групи сягатиме 1674 грн. Згідно з розрахунками, підвищення ставки дозволить збільшити надходження до бюджету майже на 3,4 млн грн.

Ставки для платників першої групи залишаться без змін, а для третьої та четвертої — визначаються Податковим кодексом і не потребують рішень місцевої ради.

Нагадаємо, торік депутатська комісія з питань бюджету пропонувала підвищити певним категоріям підприємців ставку єдиного податку з 10% до 20%. Під зміни також потрапили ФОП 2 категорії, що, зокрема, займаються торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Втім влада на сесії міськради погодила 15%.