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Нерухомість, авто, доходи: що задекларувала нова очільниця Крюківського райсуду Зоріна

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 597

Діану Зоріну обрали 16 червня під час таємного голосування суддів

Суддя Крюківського районного суду міста Кременчук, а віднині вже голова суду, Діана Зоріна подала щорічну декларацію про доходи і майно за 2024 рік. Вона задекларувала нерухомість, транспорт, доходи і заощадження. 

З нерухомості жінка вказала свій житловий будинок площею 48,6 квадратних метрів у Кременчуці. Суддя володіє будинком з 2016 року, вартість — 148 тисяч гривень. З грудня 2024-го Діана Зоріна володіє земельною ділянкою площею 811 м², яку передала їй Кременчуцька міська рада. Оцінена вартість цієї ділянки на дату набуття права становила 506 104 гривні.

Її чоловік, Костянтин Зорін, є власником магазину площею 239,8 м² і земельної ділянки в оренді площею понад 600 м². 

З транспорту Діана Зоріна задекларувала HONDA MNV 2022 року випуску. Машина належить її чоловіку, авто придбали у 2023 році за 800 тисяч гривень.

У декларації вказані також доходи: у 2024 році суддя отримала понад 1,37 мільйона гривень заробітної плати. Крім того, вона задекларувала 228 тисяч гривень доходу від продажу рухомого майна — за угодою купівлі-продажу, яку уклала у лютому 2024 року.

Костянтин Зорін задекларував дохід від підприємницької діяльності в ТОВ «Нова Пошта» (351 660 грн), пенсію (27 796 грн), а також ще один дохід від продажу рухомого майна (384 664 грн).

Подружжя зберігає 400 тисяч гривень готівкою у спільній власності.

Нагадаємо, 16 червня у Крюківському районному суді Кременчука обрали нового голову — ним стала суддя Діана Зоріна. 12 червня Вища рада правосуддя погодила звільнення попереднього голови суду Івана Дядечка у зв’язку з поданням заяви про відставку. 

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Автор: Телеграф
Теги: Крюківський райсуд декларація
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