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У Кременчуці замовляють нові нагрудні знаки: очікувана вартість — майже 100 тисяч гривень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 454

Знаки мають бути виготовлені з латуні і міді

Кременчуцький виконавчий комітет замовляє 100 комплектів нових нагрудних знаків «Доблесть і пошана». Очікувана вартість закупівлі — майже 100 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Знаки мають бути виготовлені з латуні і міді, покриття — золото, срібло. Розмір значка — 50×50 мм. Нагороди мають доставити до 10 серпня. 

Хто отримуватиме міську відзнаку 

Отримати нагороду зможуть громадяни України та юридичні особи (крім дотичних до влади), які зареєстровані або працюють на території Кременчуцької громади. Про це йшлося у пояснювальній записці до проєкту рішення міськради.

Вручатимуть відзнаку за проявлені героїзм, мужність і відвагу, патріотизм, ініціативність при виконанні службового та громадянського обов’язків, визначні досягнення у військовій, службовій, професійній та громадській діяльності, у тому числі й волонтерській, самовіддані дії в стані ризику для життя, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України і спрямовані на підтримку та зміцнення дієздатності Кременчуцької міської територіальної громади.

Про створення нових знаків у Кременчуці стало відомо наприкінці травня.

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Автор: Телеграф Джерело фото: фото: Prozorro
Теги: відзнака
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