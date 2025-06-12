У Кременчуці замовляють нові нагрудні знаки: очікувана вартість — майже 100 тисяч гривень

Кременчуцький виконавчий комітет замовляє 100 комплектів нових нагрудних знаків «Доблесть і пошана». Очікувана вартість закупівлі — майже 100 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Знаки мають бути виготовлені з латуні і міді, покриття — золото, срібло. Розмір значка — 50×50 мм. Нагороди мають доставити до 10 серпня.
Отримати нагороду зможуть громадяни України та юридичні особи (крім дотичних до влади), які зареєстровані або працюють на території Кременчуцької громади. Про це йшлося у пояснювальній записці до проєкту рішення міськради.
Вручатимуть відзнаку за проявлені героїзм, мужність і відвагу, патріотизм, ініціативність при виконанні службового та громадянського обов’язків, визначні досягнення у військовій, службовій, професійній та громадській діяльності, у тому числі й волонтерській, самовіддані дії в стані ризику для життя, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України і спрямовані на підтримку та зміцнення дієздатності Кременчуцької міської територіальної громади.
Про створення нових знаків у Кременчуці стало відомо наприкінці травня.
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