У Кременчуці планують увіковічити пам'ять президента Чеченської республіки Ічкерія Джохара Дудаєва

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У Кременчуці планують встановити меморіальну дошку на честь президента Чеченської республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. Таке рішення сьогодні, 11 червня, обговорили на засіданні комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків.

Голова комісії Юрій Гриценко повідомив, що на адресу виконкому надійшов лист від почесного консула Чеченської республіки Ічкерія в Україні Олени Сидоренко щодо встановлення меморіальної дошки на честь Джохара Дудаєва на фасаді будинку №6 на провулку Джохара Дудаєва.

Гриценко також додав, що окрім символічного вшанування пам'яті Джохара Дудаєва, який відкрито підтримував незалежність України, встановлення цієї дошки також виконуватиме і функцію адресного орієнтира. Вона знаходитиметься на першому будинку у провулку.

Усі члени комісії підтримали встановлення меморіальної дошки одноголосно.