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У Кременчуці мобілізували громадянина РФ: Полтавський ОТЦК спростовує інформацію

Сьогодні, 19:59 Переглядів: 137

 

У Полтавському обласному терцентрі комплектування заявляють, що чоловік є громадянином України

Нещодавно у Кременчуці мобілізували громадянина РФ: у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки цю інформацію спростовують

Нагадаємо, в ухвалі Автозаводського райсуду зазначено, що чоловіка мобілізували 9 квітня без складання відповідного протоколу. Той повідомив, що є громадянином РФ і не має українського громадянства, однак ці пояснення проігнорували, вилучили паспорт РФ та направили його до навчального центру у Полтаві.

У Полтавському ОТЦК зазначають, що попри відсутність персональних даних громадянина, їм вдалося встановити певну інформацію. 

14 квітня було мобілізовано та направлено до навчального центру мешканця Кременчука. Там він написав рапорт, щоб його звільнили з військової служби, оскільки він громадянин РФ. До Кременчуцького районного ТЦК та СП надійшов запит від навчального центру з проханням підтвердити наявність у чоловіка громадянства України, — пишуть у пресслужбі терценту.

За результатами перевірки вдалося встановити, що відповідно до реєстру актів цивільного стану чоловік є громадянином України. 

Проте в тій же ухвалі Автозаводського райсуду сказано, що «згідно відповіді Державної міграційної служби ОСОБА_5 ніколи не був громадянином України, не звертався за громадянством України та не отримував громадянства з народження. На даний час є громадянином РФ та громадянства не втрачав». На підтвердження цього у матеріалах справи є копія російського паспорта чоловіка, де вказано, що він є уродженцем Туви.

Також в ухвалі вказано, що поліція не внесла ці дані заявниці до ЄРДР упродовж 24 годин, як цього вимагає закон. Тож суд визнав це бездіяльністю та зобов’язав правоохоронців внести відомості до реєстру.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: мобілізація
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