Будівництво вітрової електростанції у Кременчуцькому районі може розпочатись у наступному році — ДТЕК

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 481

Планується, що ця станція буде «космольотом української енергетики», розповіли в ДТЕК

Полтавську вітрову електростанцію орієнтовно почнуть будувати у 2026 році. Про це у інтерв’ю ursamedia розповів заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Планується, що ця станція буде «космольотом української енергетики» з потужністю 650 МВт та з урахуванням досвіду війни, йдеться у інтерв’ю.

Нагадаємо, у 2023 році компанія розповіла, що вона вже розпочала виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення вітрової електростанції на території Глобинської громади.