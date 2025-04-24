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Мешканці мікрорайону «Озерний» не можуть електрифікувати свої земельні ділянки: міська влада не може нічим допомогти

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 271 Коментарів: 1

 

У цьому мікрорайоні земельні ділянки отримують учасники бойових дій, ветерани та їхні рідні. А відсутність комунікацій, зокрема електроенергії, значно гальмує будівництво

Жителі Кременчука скаржаться на відсутність комунікацій, зокрема електроенергії, у мікрорайоні «Озерний» та неможливістю її там підключити найближчим часом. Зокрема, із цим питанням сьогодні, 24 квітня, прийшла на прийом до міського голови місцева мешканка Валентина та її син Андрій.

Жінка розповіла, що у 2017 році її чоловік — учасник бойових дій в Афганістані — отримав там земельну ділянку. Згодом її переоформили на сина, який має інвалідність І групи по зору, тож тепер Валентина разом із ним і займається розв'язанням проблеми.

— Із кінця 2021 року ми займаємося тим, що намагаємося електрифікувати нашу земельну ділянку. Але «Полтаваобленерго» не може нам надати документи, аби ми могли це зробити. Цей мікрорайон іде як комплексна забудова, а комплексна забудова передбачає, що замовником усіх планів та комунікацій має виступати міська рада, — розповідає жінка.

Валентина продовжує: будівництво на земельній ділянці вони вже розпочали, зробили будівельний паспорт, і хотіли б провести електроенергію до себе. Така ж ситуація і в їхніх сусідів — ніхто не може підключитися до комунікацій.

Люди двічі ходили на прийом до Дмитра Кравченка, заступника міського голови Кременчука та депутата Полтавської облради. Він погодився, що є проблеми із підключенням комунікацій, але пообіцяв, що їх будуть вирішувати — зокрема, ініціювати зміни до генерального плану. 

— Ми просимо хоча б вивести нашу ділянку із комплексної забудови, і тоді ми зможемо самостійно подавати на підключення комунікацій. Навіть якщо комплексну забудову приймуть, тоді теж має минути мінімум 2-3 роки, щоб ми могли самостійно подавати документи на підключення. Тому єдиний для нас вихід — це вивести ділянку із комплексної забудови.

У відповідь на звернення містян міський голова зауважив, що підключення комунікацій району обійдеться орієнтовно у 240-250 мільйонів гривень. 

— Це чверть мільярда. Якщо ви скажете, де нам їх взяти — ми готові вам відразу допомогти із розв'язанням проблеми… Зараз у нас немає фінансової можливості зробити все, що ви хочете, в мікрорайоні «Озерний», — відповів Віталій Малецький.

Тож насправді питання, яке турбує багатьох містян, хто має земельні ділянки у цьому мікрорайоні, й досі залишається невирішеним.

Нагадаємо, із питанням відсутності дороги та комунікацій у мікрорайоні «Озерному» кременчуківці зверталися до міського голови й раніше.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Озерний комунікації
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Коментарі: 1

1 417
evil:
Сьогодні, 17:37

Недомер в черговий раз показало шо воно гімно. Це воно заради заводіка Шаповалова та Марченка зі штанів вистрибувало рішати всі перешкоди до славетної мрії. А тут чєлядь на яку чхати. Придурашене землю раздало. А далі самі корписайтеся.


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