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Кременчук, Гроші

У Кременчуці виникла затримка із виплатою авансів та муніципальних доплат деяким бюджетникам: коли обіцяють дати гроші

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 147

 

Аванс працівникам обіцяють виплатити до кінця тижня, а муніципальну надбавку — до кінця місяця

У Кременчуці виникли затримки із виплатами авансів та муніципальних надбавок деяким бюджетникам. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 16 квітня.

Зокрема, мова йде про освітян, яким міський голова при врученні карток обіцяв виплатити муніципальні надбавки до 10 квітня, а також про працівників галузі культури, яким досі не виплатили аванс за квітень.

Т.в.о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко повідомила, що кошти на муніципальну надбавку освітянам уже профінансовані, тож цього місяця вони мають її отримати двічі.

Що ж стосується працівників культури, то директорка департаменту культури та туризму Ірина Вологодська заявила, що аванс усі працівники отримають до кінця тижня. А директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко додала, що «аванс для культури буде профінансований завтра».

Нагадаємо, минулого тижня під час засідання бюджетної комісії стало відомо, що медикам міста до кінця року може не вистачити грошей на зарплати.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші зарплата освіта культура муніципальна доплата
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