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Понад 200 тисяч гривень — на плитку: у Кременчуці визначили підрядника, який ремонтуватиме пішохідну доріжку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 347

Роботи підрядниця виконає за 809 тисяч 509 гривень

Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) замовило капітальний ремонт пішохідної доріжки та дорожнього покриття вздовж паркану Кременчуцької гімназії № 20 від вул. Академіка Маслова, 12 до вул. Миколи Залудяка, 5 у підприємиці Валкова М. В. Роботи підрядниця виконає за 809 тисяч 509 гривень. Про це йдеться у інформації, яку розмістили у системі Prozorro.

З підсумкової вартості ресурсів стало відомо, що найбільше коштів заклали на червону тротуарну плитку цеглинку — понад 215 тисяч гривень без ПДВ. Один м2 плитки коштуватиме місту 515 гривень без ПДВ (618 грн/м2 з ПДВ). У документі точна марка товару не вказана.

За даними Clarity Project, як ФОП Марина Валкова зареєструвалась рік тому, основний вид діяльності — будівництво доріг і автострад. Має 24 підписаних договори з розпорядниками бюджетів по області на загальну суму майже 7 млн грн. 

Марина Валкова також є директором і засновником ТОВ «ДОРБУДІВІНВЕСТ», що зареєстроване у Кременчуці. Як пише видання «Медіадоказ», найбільше державних угод із фірмою укладали впродовж 2019-2021 років. Зокрема, раніше вона продавала асфальтобетон «Кременчукводоканалу».

Додамо, що ШРБУ вдруге оголошував тендер на ремонт цієї доріжки, перші торги не відбулись через відсутність пропозицій.

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Автор: Телеграф
Теги: ШРБУ дороги
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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