У Кременчуці комунальне телебачення може закупити бензин і дизель на понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 204

15 квітня комунальне підприємство «Кременчуцька телерадіокомпанія» оголосило тендер на закупівлю бензину А-95 та дизельного пального. Загальна очікувана вартість — 642 тисячі 769 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що КТРК планує придбати 6880 л бензину і 4670 л дизельного пального. Постачальник має надавати товар протягом року. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Зазначимо, що торік комунальне медіа придбало у ТОВ «БВС Ритейл» 8 тис. 290 літрів бензину А-95 та 4 тис. 460 літрів дизельного пального за 588 тисяч гривень.

«Кременчуцький Телеграф» порахував, що якщо розділити запит на пальне від КТРК, то потреба склала майже 33 літри бензину на день з урахуванням, що у 2024 році кількість робочих днів склала 252 дні. Витрати дизельного пального складають понад 17,5 літрів в день відповідно. У підсумку маємо, понад 50 літрів пального в день, або ж 250 літрів на тиждень.

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у водіїв, скільки кілометрів у середньому можна проїхати, заправивши авто 250 літрами пального. З розрахунку 10 літрів на 100 кілометрів виходить, що одне авто КТРК раз на тиждень може з'їздити у Яремче (918,5 км в один бік), та повернутися у Кременчук. Ще одна автівка тричі на тиждень може поїхати у Полтаву (113 км в один бік) та повернутися.

Нагадаємо, у 2025 році на роботу комунального телебачення у Кременчуці запланували витратити понад 23 млн грн. Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала діяльність комунального медіа. Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів.